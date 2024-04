Beursblik: ING verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 21,00 naar 22,50 euro, met handhaving van het koopadvies, na de recente kwartaalcijfers. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank. De Noord-Europese en Britse activiteiten bleven goed presteren, terwijl de Noord-Amerikaanse, Zuid-Europese en Australische takken het minder goed deden. Omdat Noord-Europa en het VK en Ierland goed zijn voor 80 procent van de EBITDA van de maaltijdbezorger, zijn de goede prestaties daar veruit het belangrijkst, volgens ING. ING-analist Marc Hesselink verlaagde zijn verwachtingen voor de groei van het aantal bestellingen bij de maaltijdbezorger iets, maar de hogere gemiddelde waarde per bestelling, de lagere kosten per order en de discipline op het gebied van operationele kosten maken dat volgens hem ruimschoots goed. Het nieuwe koersdoel gaat uit van conservatieve verwachtingen voor de groei van het aantal bestelling met circa 5 procent, een marge van slechts 2,5 procent, waar het bedrijf zelf op 5 procent mikt, en geen verbetering op het vlak van de maximumfees die in New York gelden, de zogeheten fee-caps. Het aandeel JET noteerde maandag 0,1 procent lager op 13,35 euro. Bron: ABM Financial News

