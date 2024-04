Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Fagron licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Fagron verhoogd van 23,00 naar 24,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de zakenbank. Volgens analist Frank Claassen speelt Fagron uitstekend in op de structurele groeimotoren van gepersonaliseerde medicatie, zoals bijvoorbeeld demografische gegevens en tekorten aan medicijnen. De afgelopen jaren is de waardering van Fagron in waarde gedaald. Waar in het verleden de ondernemingswaarde op 12 keer de EBITDA lag, is dit nu nog maar 9 keer. Die daling is volgens Claassen overdreven. Na enkele tijdelijke problemen in 2022, zoals een tekort aan spuiten en meer Braziliaanse concurrentie, zit Fagron weer op koers om haar autonome groeidoelstelling van 8 procent in combinatie met een margeverbetering op de middellange termijn te realiseren, aldus Claassen. Ten eerste groeit de markt voor magistrale bereidingen structureel met circa 5 procent. Daaraan dragen de demografische ontwikkelingen bij. Zo is er meer behoefte aan gepersonaliseerde doseringen voor ouderen, zijn er meer chronische ziekten en is er een grotere middenklasse gericht op gezonde levensstijl en preventie. Ten tweede zijn er door meer personalisatie minder bijwerkingen en meer gebruik van innovatieve therapieën. Ten derde profiteert Fagron nog altijd van bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde medicijnen, zoals medicatie om af te vallen in de VS. Claassen meent dat Fagron als wereldmarktleider klaar is om te blijven 'outperformen' qua marktgroei, gedreven door schaalvoordelen bij inkoop, productinnovatie, sterke merken, softwaretools en sterke relaties met ziekenhuizen en apothekers. In de VS profiteert Fagron van de groeiende trend van outsourcing door ziekenhuizen voor steriele bereidingen, aldus de analist. Ten slotte benadrukte Claassen dat de 'Buy-and-Build' strategie extra waarde kan creëren, met aanzienlijke ruimte voor synergieën. De solide balans geeft volgens de analist voldoende ruimte om meer aanvullende overnames te doen. Daarvoor is meer dan 200 miljoen euro beschikbaar. Het aandeel Fagron noteerde maandagochtend 1,5 procent hoger op 17,86 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.