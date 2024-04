Cijferseizoen komt op gang

(ABM FN-Dow Jones) Aankomende week komt het cijferseizoen op gang, met veel bedrijven die de boeken over het eerste kwartaal openen.

“Volgende week krijgen we 4 van de Magnificent 7-aandelen met Tesla, Alphabet, Microsoft en Meta die rapporteren. Dan wordt het pas echt interessant", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Afgelopen week kwam Netflix al met cijfers. In het eerste kwartaal overtrof het bedrijf de verwachtingen en met 9,3 miljoen nieuwe abonnees deed Netflix het veel beter dan de 5,1 miljoen die analisten hadden verwacht. Toch daalde de koers, want de outlook die de streamingreus gaf, stelde de markt teleur.

Vooral op dinsdag en donderdag is het komende week druk met resultaten. Dinsdag krijgen beleggers inzicht in onder meer de laatste ontwikkelingen bij Visa, Tesla, UPS en 3M. Op die dag komen in Nederland onder meer AkzoNobel, Randstad en Allfunds met resultaten. Nabeurs zullen de cijfers van ASMI op aandacht kunnen rekenen, vooral nadat ASML afgelopen week niet wist te overtuigen met de orderinstroom in het afgelopen kwartaal.

Op woensdag is er in Amsterdam aandacht voor Heineken, Vopak en Wereldhave, naast KPN. Op Wall Street zijn er dan ook voldoende bedrijven die de boeken openen, waaronder AT&T, Boeing, IBM en natuurlijk Meta.

Donderdag krijgen beleggers het echt druk. In Europa komen onder meer Airbus, BASF, Deutsche Bank en Nestlé met cijfers. Aandeelhouders van Just Eat Takeaway zullen vermoedelijk letten op de resultaten van Delivery Hero. Donderdag zijn er in Amsterdam cijfers van Adyen, Besi en FlowTraders. Ook Unilever opent de boeken.

Op Wall Street zijn het vervolgens Microsoft, Intel, Alphabet en nog een reeks andere namen die inzicht geven in de ontwikkelingen over het eerste kwartaal.

Vrijdag kijkt Amsterdam naar de cijfers van Corbion, IMCD en Signify. En Basic-Fit komt met een update tijdens de jaarvergadering. In de VS staan de oliereuzen Chevron en ExxonMobil op de rol, en in Parijs TotalEnergies.

Op macro-economisch gebied is er komende week ook voldoende te doen. Zo krijgen beleggers inzicht in de laatste stand van de Europese, Amerikaanse en Britse dienstensector en industrie over april. Eerder in de week is er overigens al de Fed-index voor de regio Chicago.

Op donderdag is er nog het Duitse consumentenvertrouwen en komt Washington met groeicijfers voor het eerste kwartaal.

Op de laatste handelsdag van de week staat er nog een Japans rentebesluit op de rol en komt de Universiteit van Michigan met het consumentenvertrouwen. De meeste aandacht zal evenwel uitgaan naar de PCE-inflatie in de VS, de favoriete inflatiebarometer van de Federal Reserve.

Investment manager Simon Wiersma van ING voorziet volop speculatie over het rentebeleid van de Fed tot vrijdag 26 april, wanneer de PCE-inflatie bekend wordt gemaakt. "Het lijkt nu zelfs op een wedstrijd wie de minste verlagingen verwacht." Drie maanden geleden werden er nog bijna zeven renteverlagingen in 2024 door de markt ingeprijsd. Nu zijn het er minder dan twee. "Het kan verkeren", aldus Wiersma.