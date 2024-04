Huis van Afgevaardigden VS stemt voor mogelijk verbod TikTok Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag voor een herzien wetsvoorstel gestemd dat zou kunnen leiden tot een landelijk verbod op TikTok in de Verenigde Staten. Met het wetsvoorstel kan TikTok verboden worden in de VS als de social media-app in handen blijft van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Het wetsvoorstel bevatte oorspronkelijk een bepaling die ByteDance verplichtte om TikTok binnen zes maanden te verkopen, maar de Republikeinse House Speaker Mike Johnson en een aantal partijgenoten hebben die deadline aangepast naar een jaar. De maatregel is nu klaar voor een stemming in de Senaat en als daar ook akkoord komt, dan kan president Joe Biden de wet ondertekenen. Een woordvoerder van TikTok zei in een reactie dat de Amerikaanse overheid "probeert om de vrijheid van meningsuiting van 170 miljoen Amerikanen te vertrappen en 7 miljoen kleine bedrijven in het hele land te verwoesten". Johnson nam de bijgewerkte TikTok-wetgeving op in zijn reeks voorstellen die ook financiële steun bieden aan Oekraïne, Israël en andere Amerikaanse bondgenoten. Ook daar kwam zaterdag groen licht voor in het Huis van Afgevaardigden. Bron: ABM Financial News

