Rentevrees en geopolitiek duwen AEX weg van record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gedaald. Met een slotstand op vrijdag van 860,01 punten, daalde de index op weekbasis 2,7 procent. Vorige week vrijdag sloot de AEX op 883,45 punten. Dat was toen een bescheiden winst van 0,3 procent.

"Na de sterke rally op de aandelenbeurzen sinds eind oktober, is er niet veel nodig om beleggers over te halen om wat winst te nemen. De laatste dagen zijn dat de onzekerheid over het beleid van de Fed en de geopolitieke spanningen", zei investment manager Simon Wiersma van ING over het huidige sentiment.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei afgelopen week dat het vermoedelijk langer dan verwacht zal duren voordat de inflatie in de Verenigde Staten richting het beoogde doel van 2 procent gaat. Ondertussen blijft de Amerikaanse economie robuust, bleek afgelopen week onder meer uit de detailhandelsverkopen, die in maart harder stegen dan verwacht.

"Het roept de vraag op of de Fed de rente überhaupt wel moet verlagen", zei beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Een eerste renteverlaging in juni wordt als steeds minder waarschijnlijk ingeschat, aldus Van Leenders. Minder dan 20 procent van de markt rekent hier momenteel op, blijkt uit de actuele FedWatch Tool van CME.

"Nu banen, inflatie en bedrijvigheid alle verwachtingen overtreffen, is de Federal Reserve niet in de positie om renteverlagingen op korte termijn door te voeren", zeiden economen van ING.

"Wij denken dat de bepalende factor uiteindelijk een afkoelende economie en arbeidsmarkt zullen zijn. Maar zolang daar geen al te duidelijke tekenen van zichtbaar zijn, zullen rentes langer hoog blijven", denkt Van Leenders van Van Lanschot Kempen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,614 procent en de tweejarige variant op 4,981 procent. De Duitse tienjarige Bund had een rendement van 2,506 procent. Nadat Israël van donderdag op vrijdag een aanval op Iran uitvoerde, leken beleggers veilige havens zoals de Amerikaanse Treasury's op te zoeken, maar die beweging bleek van korte duur. Van echte paniek in de markt was vrijdag geen sprake. Beleggers denken dat beide landen geen nieuwe aanvallen plannen.

Ondertussen lijkt de Europese Centrale Bank nog wel op koers om de rente in juni te verlagen, mits er zich voor die tijd geen grote schokken voordoen, zei voorzitter Christine Lagarde afgelopen week. Een eerste renteverlaging door de ECB zal volgens KBC echter niet het begin zijn van een lange en scherp neerwaarts gerichte cyclus.

Een van de stoorzenders blijven de energieprijzen, iets waarvan ECB-beleidsmaker Olli Rehn afgelopen week zei dat die in principe een renteverlaging in juni kunnen verhinderen omdat ze inflatoir werken, aldus KBC. De olieprijs schoot vrijdag in eerste instantie omhoog na de aanval van Israël, maar dit bleek een kortstondige reactie. Op weekbasis verloren de olieprijzen circa 3 procent.

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week ook aandacht voor Chinese groeicijfers. In het eerste kwartaal groeide de economie in China met 5,3 procent, waar de markt rekende op 5,0 procent.

Maar de Chinese economie is nog niet uit de problemen, volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, die wees op de tegenvallende cijfers over de Chinese industrie en detailhandel in maart die dinsdag ook verschenen. "Vooral de consument houdt zich in, zo lijkt het", zei de expert.

Outlook Netflix stelt teleur

Netflix was afgelopen week de eerste van de techzwaargewichten die de boeken opende. In het eerste kwartaal haalde Netflix 9,3 miljoen nieuwe abonnees binnen, veel meer dan de 5,1 miljoen waarop analisten hadden gerekend. Ook de winst was veel hoger dan voorzien. Beleggers reageerden echter vooral op de outlook van Netflix voor het tweede kwartaal. Die was minder dan waarop de markt hoopte.

"Het aandeel was dit jaar overigens al met ruim 30 procent gestegen, waarmee het positieve nieuws vermoedelijk al in de koers verwerkt zat", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Komende week gaat het internationale cijferseizoen verder, waarbij onder meer 3M, Texas Instruments, Lockheed Martin, Boeing, IBM, Deutsche Bank, Intel, Chevron en Exxon Mobil de boeken openen.

En "volgende week krijgen we 4 van de Magnificent 7-aandelen met Tesla, Alphabet, Microsoft en Meta die rapporteren. Dan wordt het pas echt interessant", zei Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Het Nederlandse cijferseizoen gaat in volle vaart verder, met de resultaten van onder andere AkzoNobel, Randstad, Heineken, KPN, Unilever, Corbion, Basic-Fit, IMCD, Signify, Vopak, Fugro, Adyen, Besi en Flow Traders.

Stijgers en dalers

Binnen de AEX deden Ahold Delhaize en DSM-Firmenich afgelopen week goede zaken, met winsten van bijna 3 procent. Heineken steeg op weekbasis 1,9 procent, net als ING. De brouwer kon meeliften op een outlookverhoging van de Deense brouwer Royal Unibrew. DSM-Firmenich kreeg een positief analistenrapport van Jefferies. De zakenbank trok het koersdoel op naar 127 euro.

Indexzwaargewicht ASML daalde afgelopen week 9,5 procent na het openen van de boeken. Analisten wezen op een zwakke orderinstroom. "Er was heel wat speculatie rond de orderinstroom van ASML", aldus CFO Roger Dassen. Hij benadrukte dat de instroom in de afgelopen twee kwartalen in totaal bijna 13 miljard euro was. "Een flink cijfer", aldus de CFO.

Degroof Petercam denkt dat de tegenvallende orderinstroom de consensus kan drukken. Ook sectorgenoten Besi en ASMI leverden op weekbasis in, met verliezen van 7,2 en 10,5 procent. TSMC kwam afgelopen week wel met positieve resultaten, maar werd iets minder positief over de verwachtingen voor de gehele sector.

Shell verloor 3,2 procent op weekbasis. Het aandeel laat een heel mooi verloop zien, maar daar komt vermoedelijk een einde aan, zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News. Ook binnen een positieve trendfase kan er weleens sprake zijn van een overdreven sentiment, waarschuwde Bakker. "En dat is op dit moment het geval." De technisch analist waarschuwt voor topvorming "als opmaat voor een niet meer dan gezonde correctieweging".

Staalconcern ArcelorMittal was op weekbasis een van de grootste dalers, met een koersverlies van 7,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging van Deutsche Bank voor ArcelorMittal. Het advies ging van Kopen naar Houden en het koersdoel werd verlaagd naar 29 euro.

In de AMX verloor sectorgenoot Aperam afgelopen week 7,0 procent. Alfen was hekkensluiter, met een verlies op weekbasis van 17,0 procent. Het aandeel zit al langer in een neerwaartse spiraal. Deutsche Bank haalde het aandeel afgelopen week van de kooplijst. Het eerste kwartaal van 2024 werd gekenmerkt door kwaliteitsproblemen in het smart grid-segment en de zoektocht naar een nieuwe CFO, stelde Deutsche Bank. De vraag is hoe efficiënt Alfen deze problemen zal weten op te lossen.

Just Eat Takeaway kwam afgelopen week met een kwartaalupdate en maakte ook bekend dat het alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken beëindigt. Hoewel de maaltijdbezorger geen financiële details bekendmaakte, "is de impact voor de onderneming en het segment Zuid-Europa en Australië niet significant", zei het bedrijf. De kwartaalupdate was volgens Jefferies conform de verwachting. Het aandeel daalde 10,1 procent op weekbasis.

In de Midcap won Flow Traders door de toegenomen marktvolatiliteit bijna 4 procent op weekbasis en steeg JDE Peet's 3,5 procent. Air France-KLM kon profiteren van de dalende olieprijzen. Het aandeel ging aan kop met een winst van 5,6 procent op weekbasis.

WDP steeg 1,7 procent op weekbasis. De vastgoedgroep heeft in het eerste kwartaal een sterke stijging van de winst geboekt. Kepler Cheuvreux sprak van een prima eerste kwartaal, waarin duidelijk veerkracht werd getoond.

Bij de smallcaps ging NX Filtration afgelopen week 3,0 procent lager. NX Filtration ziet zijn CFO eind juni vertrekken. Verder verlaagden Berenberg en KBC Securities hun koersdoelen voor NX.

PostNL daalde 4,2 procent op weekbasis. De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, met een groot belang in PostNL, heeft IDS, het voormalige Royal Mail, benaderd voor een overname. IDS wees de interesse van Kretinsky echter van de hand. Het aandeel noteerde afgelopen week ook ex-dividend.

Avantium wist de schade afgelopen week redelijk te beperken, met een verlies van 1,4 procent in een vrijwel volledig rode AScX. Avantium gaat via haar dochteronderneming Avantium R&D Solutions samenwerken met onderzoeksbureau TNO voor de productie van zogeheten PEM (proton exchange membrane) elektrolyser teststations, zo meldde de producent in hernieuwbare en circulaire polymeermaterialen afgelopen week.

B&S Group steeg na cijfers met 10,7 procent op weekbasis en ging daarmee aan kop in de index en was ook de enige stijger. ING vond de cijfers netjes. De consensus mikt op een marge van 5,2 tot 5,4 procent voor dit jaar en is daarmee volgens ING wat aan de voorzichtige kant.

Ook Fastned kwam afgelopen week met cijfers. ING vond de kwartaalupdate teleurstellend. Fastned maakte bekend dat het tempo van de uitrol van stations in 2024 wat lager zal uitvallen, gevolgd door een versnelling in 2025. Berenberg verlaagde wel het koersdoel. Het aandeel verloor op weekbasis 3,3 procent.

Ebusco daalde 7,2 procent. De bussenfabrikant uit Deurne heeft van het Métropole Rouen Normandie de opdracht gekregen voor de levering van 15 Ebusco 3.0 bussen van 18 meter. De financiële details werden niet vermeld.

Pharming verloor bijna 13 procent op weekbasis. Pharming gaf voor 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en loste met de opbrengst een uitstaande converteerbare obligatielening van 125 miljoen euro bijna helemaal af.

TomTom daalde na cijfers op weekbasis met bijna 23 procent en belandde daarmee onderaan in de Smallcap index. ABN AMRO Oddo sprak van een zwak kwartaal. CM.com verloor 4,4 procent, na eveneens een kwartaalupdate.

NSI heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt door licht lagere huurinkomsten en hogere kosten, maar hield vast aan zijn winstverwachting voor de rest van het jaar. Daarmee is de kwartaalupdate per saldo neutraal, volgens ING. Het aandeel daalde 3,4 procent op weekbasis.

Sligro leverde afgelopen week 2,4 procent in, hoewel de donderdag gepubliceerde cijfers weinig verrassingen bevatten.

Het lokaal genoteerde Cabka steeg afgelopen week ruim 19 procent na een kwartaalupdate.