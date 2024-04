Tech zet Wall Street lager richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,9 procent op 4.967,23 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent lager op 15.282,01 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent op 37.986,40 punten.

Door de rally sinds oktober vorig jaar is de aandelenmarkt 'priced for perfection' en dat betekent dat elke tegenslag voor een koersreactie kan zorgen, stelden analisten van Bank of America.

Op weekbasis leverden de S&P en Nasdaq 3 tot 5,5 procent in. Het sentiment werd gedrukt door de rentevrees en de gespannen situatie in het Midden-Oosten.

Israël voerde afgelopen nacht een raketaanval uit op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval vorig weekend. Aanvankelijk liepen de olieprijzen flink op, net als de goudprijs en daalden de futures op Wall Street. Obligaties waren in trek en dus daalden de rentes.

"Het feit dat de veilige havens (goud, Treasuries en de dollar) al weer zijn teruggezakt vanaf hun pieken vrijdagochtend vroeg, geeft aan dat de markten geloven dat dit het einde is. Ik zou zeggen: wacht op de officiële reactie uit Teheran", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Ondertussen zijn de verwachtingen voor een renteverlaging flink getemperd, volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx, "met economen die nu denken dat de Federal Reserve pas in september of mogelijk zelfs helemaal niet dit jaar de rente zal verlagen. Ook neemt de angst voor een heropleving van de inflatie toe", zei Blekemolen.

Stijgende olieprijzen verhogen de kosten voor consumenten en kunnen de bredere inflatie verder aanwakkeren. Een eventuele escalatie zou van invloed kunnen zijn op de timing van toekomstige renteverlagingen door de Fed.

Komende week gaat het Amerikaanse cijferseizoen in volle vaart verder, met "4 van de Magnificent 7-aandelen met Tesla, Alphabet, Microsoft en Meta die rapporteren. Dan wordt het pas echt interessant", aldus Vranken.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0652. De olieprijzen stegen licht, net als de goudprijs. Op weekbasis leverden de olieprijzen circa 3 procent in.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Super Micro Computer stonden vrijdag fors onder druk en daalden meer dan 23 procent. De producent van onder meer chips die worden ingezet voor kunstmatige intelligentie, besloot om niet met voorlopige cijfers te komen voorafgaand aan de definitieve kwartaalresultaten eind april. Omdat er nu geen voorlopige update volgt, vrezen beleggers dat de resultaten niet heel sterk zullen zijn en hooguit in lijn met de verwachtingen of zelfs slechter.

Tech beleefde vrijdag sowieso een moeilijke dag. Micron, Advanced Micro Devices en Nvidia daalden zo'n 5 tot 10 procent.

Tesla verloor bijna 2 procent. De fabrikant van elektrische voertuigen roept 3.878 Cybertrucks terug om defecte gaspedalen te repareren of vervangen

Netflix sloot ruim 9 procent lager. De streamingreus wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal wel te verslaan, maar de outlook viel beleggers toch tegen. Netflix kon in het eerste kwartaal 9,3 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven, terwijl de markt rekende op een toename van 5,1 miljoen klanten.

Procter & Gamble heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd. De aangepaste winst per aandeel zal volgens P&G dit jaar stijgen met 10 tot 11 procent tegenover eerder 8 tot 9 procent op jaarbasis. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet beperkt en was die met 20,2 miljard dollar licht onder de verwachting. De aangepaste winst per aandeel van 1,52 dollar was wel beter dan verwacht. Het aandeel steeg een half procent.

American Express heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald en de winst nog sterker zien stijgen. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg meer dan 6 procent en hield daarmee de Dow Jones index in het groen. Dow-zwaargewicht UnitedHealth eindigde 1,6 procent hoger.

Schlumberger heeft in het eerste kwartaal de omzet en de resultaten zien toenemen. Het voldeed daarmee aan de verwachtingen en wil in de komende twee jaar 7 miljard dollar aan de aandeelhouders uitkeren. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener. Het aandeel verloor ruim 2 procent.

PPG Industries boekte in het eerste kwartaal van 2024 een hogere winst doordat de inputkosten daalden, maar de omzet daalde door lagere volumes in zowel de prestatiecoatings- als de industriële coatingsactiviteiten. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

Paramount Global steeg ruim 13 procent, nadat The New York Times meldde dat de filmstudiodivisie van Sony in gesprek is met Apollo Global Management over een bod op Paramount.