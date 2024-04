Wall Street koerst af op vlakke opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen vrijdag af op een vlakke opening, na eerder nog flink in de min te hebben gestaan. De verliezen werden beperkt toen de beperkte reikwijdte van de aanval duidelijk werd. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel nagenoeg vlak "Het nieuws heeft [wel] de angst doen rijzen dat het conflict verder zal escaleren, vooral omdat Iran heeft gezegd dat het op elke aanval zou reageren en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat het 'een beslissende en gepaste reactie' zou geven op verdere militaire stappen", zei Deutsche Bank. Beleggers raken er ook steeds meer van overtuigd dat de rente langer hoger zal blijven, een angst die alleen maar wordt verergerd door de Israëlische aanval. Stijgende olieprijzen verhogen de kosten voor consumenten en kunnen de bredere inflatie verder aanwakkeren. "De escalatie van de spanningen zal waarschijnlijk van invloed zijn op de timing van toekomstige renteverlagingen door de Fed", zei Ethos Investment Management. Ook de olieprijzen vielen weer terug na de initiële schok en een vat WTI-olie noteerde vrijdag 0,6 procent lager op 82,22 dollar. Kort nadat bekend werd dat Israël een aanval uitvoerde op Iran, schoot de olieprijs nog 4 procent hoger. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg gedurende de handel ook weer licht en noteerde op 4,61 procent, terwijl de tweejaarsrente bleef hangen rond de 4,98 procent.. De euro/dollar noteerde op 1,0671. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0644 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0643 op de borden. Bedrijfsnieuws American Express heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt. De creditcardmaatschappij boekte een nettowinst van 2,4 miljard dollar, ofwel 3,33 dollar per aandeel, bij een omzet van 15,80 miljard dollar. Analisten rekenden op een winst van 2,95 dollar per aandeel op een omzet van 15,79 miljard dollar. Het aandeel verloor voorbeurs 0,7 procent. Netflix daalde voorbeurs met 6,5 procent. Hoewel de Amerikaanse streamer sterke cijfers rapporteerde, viel de outlook licht tegen. Het concern kon het afgelopen kwartaal 9,3 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven, terwijl de markt rekende op een toename van 5,1 miljoen klanten. Procter & Gamble heeft het afgelopen kwartaal een aangepaste winst geboekt van 1,52 dollar per aandeel op een omzet van 20,2 miljard dollar. Analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,42 dollar per aandeel op een omzet van 20,4 miljard dollar. Het concern verhoogde zijn outlook voor het lopende boekjaar. Het aandeel daalde voorbeurs 2,8 procent. Paramount Global steeg voorbeurs circa 8,0 procent, nadat The New York Times meldde dat de filmstudiodivisie van Sony in gesprek is met Apollo Global Management over een bod op Paramount. Trump Media & Technology Group noteerde voorbeurs 6,2 procent lager, nadat de aandelen van het moederbedrijf van het Truth Social-platform donderdag met 26 procent steeg, voortbouwend op een winst van 16 procent op woensdag, waarmee de verliezen van eerder in de week zijn weggepoetst. Engineering-softwarebedrijf Bentley Systems won voorbeurs 0,4 procent, nadat het Franse Schneider Electric bevestigde dat het in gesprek was met Benley over een mogelijke overname ter waarde van meer dan 15 miljard dollar. KB Home steeg 1,0 procent, nadat de huizenbouwer zei dat het bestuur een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1 miljard dollar had goedgekeurd en het kwartaaldividend verhoogde van 0,20 naar 0,25 dollar per aandeel. PPG Industries boekte in het eerste kwartaal van 2024 een hogere winst doordat de inputkosten daalden, maar de omzet daalde door lagere volumes in zowel de prestatiecoatings- als de industriële coatingsactiviteiten. Het aandeel steeg voorbeurs 0,2 procent. Canopy Growth daalde voorbeurs 2,3 procent, nadat drankenproducent Constellation Brands een aantal stappen aankondigde om verder afstand te kunnen nemen van de Canadese cannabisproducent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,2 procent lager op 5.011,12 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het groen op 37.775,38 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 15.601,50 punten. Bron: ABM Financial News

