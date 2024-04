Beursblik: scheurtjes in het Goldilocks scenario

(ABM FN-Dow Jones) Door de rally sinds oktober vorig jaar is de aandelenmarkt 'priced for perfection' en dat betekent dat elke tegenslag voor een koersreactie kan zorgen. Dit stelden analisten van Bank of America vrijdag in een rapport.

De Amerikaanse bank waarschuwde echter voor de eerste scheurtjes in het 'goldilocks' scenario. De analisten zien drie bedreigingen voor het optimistische sentiment.

Ten eerste is het inflatiebeeld ingewikkelder geworden. Zo is na drie maanden van tegenvallers, de Amerikaanse PCE-kerninflatie opgeveerd naar bijna 3 procent. Dat was minder dan 2 procent eind vorig jaar. Dit heeft ertoe geleid dat de economen van Bank of America nu slechts rekening houden met één renteverlaging door de Federal Reserve dit jaar, terwijl de markt nog steeds op twee renteverlagingen rekent. Hele grote risico's voor een opleving van de inflatie ziet de bank overigens niet, maar het kan even duren voordat de Fed voldoende gegevens heeft dat de inflatie naar de gewenste 2 procent daalt. En die vertraging moet de markt nog inprijzen.

Ten tweede stijgen de geopolitieke spanningen, waarbij een verdere escalatie in het Midden-Oosten het risico vergroot op een energieschok, die voor hernieuwde inflatiedruk en zwakkere groei in Europa zou kunnen zorgen, aldus Bank of America. Dit scenario zou waarschijnlijk ook leiden tot een piek in de economische onzekerheid, wat een negatieve invloed zou hebben op de aandelenkoersen. Een toename van de geopolitieke spanning maakt geen deel uit van het basisscenario van de Amerikaanse bank, maar kan bij een verdere escalatie duidelijke neerwaartse risico's met zich meebrengen.

Ten derde is er het overhangende effect van een strak monetair beleid. De consensus heeft zich losgemaakt van de macrorisico's die aan een krap monetair beleid zijn verbonden. De economen van de bank achten dit te optimistisch, omdat een strak monetair beleid de economie doorgaans met vertraging beïnvloedt. En die zouden een toenemende tegenwind voor de groei en een toenemende druk op de arbeidsmarkt in de tweede helft van het jaar kunnen betekenen, zoals al werd voorspeld door een afname van de intenties om personeel te werven, zoals recent bleek uit de Amerikaanse NFIB-enquête voor kleinere ondernemers.

Bank of America blijft negatief over Europese aandelen, en dan vooral cyclische aandelen ten opzichte van defensieve aandelen.

Het grootste risico is volgens de bank als het groeimomentum weer onder druk komt te staan.

"Onze macroverwachtingen impliceren een neerwaarts risico van ongeveer 15 procent voor Europese aandelen", aldus Bank of America. En Europese cyclische aandelen zullen het 15 procent slechter doen dan defensieve.