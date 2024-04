PPG ziet winst stijgen maar verkoop dalen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries boekte in het eerste kwartaal van 2024 een hogere winst doordat de inputkosten daalden, maar de omzet daalde door lagere volumes in zowel de prestatiecoatings- als de industriële coatingsactiviteiten. Dit bleek donderdagavond uit de resultaten van de Amerikaanse sectorgenoot van AkzoNobel.

Chief Executive Tim Knavish zei dat de winsten uit zijn activiteiten in Mexico, China en India het gebrek aan grote klantenlasten en doorberekende energietoeslagen in Europa niet konden compenseren, wat de resultaten in het kwartaal van vorig jaar een boost gaf.

De omzet werd ook gedrukt door de lagere vraag in Europa, waar de vroege paasvakantie het totale aantal verkoopdagen in maart verminderde, en door de over het algemeen zwakke mondiale vraag naar industriële coatings.

De omzet daalde met 2 procent naar 4,31 miljard dollar waarmee volgens FactSet de verwachtingen van analisten voor 4,43 miljard dollar achterbleven.

Het verf- en coatingbedrijf boekte een winst van 400 miljoen dollar, ofwel 1,69 dollar per aandeel, vergeleken met 264 miljoen dollar, of 1,11 dollar per aandeel, in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Exclusief eenmalige posten bedroeg de gecorrigeerde winst 1,86 dollar per aandeel, in lijn met de consensusschatting van analisten geraadpleegd door FactSet.

PPG Industries zei donderdag ook dat het bestuur toestemming heeft gegeven voor de terugkoop van 2,5 miljard dollar aan gewone aandelen.

De terugkoop is onmiddellijk van kracht en de autorisatie heeft geen vervaldatum, aldus PPG.

Het nieuwe programma is een aanvulling op de reeds bestaande machtiging voor de inkoop van eigen aandelen, waarvoor op 31 maart nog ongeveer 860 miljoen dollar over was, aldus PPG.

Outlook

PPG zei dat het nog steeds verwacht dat het in het boekjaar 2024 een gecorrigeerde winst van 8,34 tot 8,59 dollar per aandeel zal boeken, aangezien de jaarlijkse omzet in het lage eencijferige percentage zal stijgen.

Het aandeel PPG Industries noteerde donderdag nabeurs 0,8 procent lager.