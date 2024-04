Netflix overtreft de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Netflix is donderdag nabeurs gedaald, ondanks de sterke cijfers waren de verwachtingen wat magertjes. Het aandeel daalde in de handel nabeurs 2,5 procent, na een daling van 0,5 procent in de reguliere handel. Een aantal van 9,3 miljoen gebruikers abonneerde zich op de streamingdienst. Dit bracht het totaal op 269,6 miljoen betalende abonnees. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een toename met 5,1 miljoen klanten naar een totaal van 264,2 miljoen abonnees. De nettowinst steeg van 1,3 miljard dollar een jaar eerder naar 2,3 miljard , ofwel 5,28 dollar per aandeel, en de omzet steeg met 14,8 procent tot 9,4 miljard dollar. Hier lagen de verwachtingen op respectievelijk 4,51 dollar per aandeel en een omzet van 9,3 miljard dollar Outlook Voor het tweede kwartaal van 2024 voorspelde het bedrijf een omzetgroei van 16 procent. Dit komt neer op een groei van 21 procent gecorrigeerd voor valuta-effecten voornamelijk door prijsveranderingen in Argentinië en de devaluatie van de lokale munt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. We verwachten dat de betaalde netto toevoegingen in het tweede kwartaal van 2024 lager zullen zijn dan in het eerste kwartaal van 2024 vanwege de typische seizoensinvloeden. Ze voorspellen dat de wereldwijde ARM in het tweede kwartaal jaar-op-jaar stijgt op een valuta neutrale basis. Voor het volledige jaar 2024 verwacht het bedrijf een omzetgroei van 13 tot 15 procent, gebaseerd op de wisselkoersen aan het eind van het eerste kwartaal in 2024. Netflix houdt rekening met een operationele marge van 25 procent voor het boekjaar 2024, gebaseerd op de wisselkoersen van 1 januari 2024, een lichte stijging van de eerdere voorspelling van 24 procent. Ten slotte geeft het bedrijf aan, terwijl ze een valuta risico beheer methodiek hebben, niet alle blootstelling af te dekken. Daarom trachten ze een valuta neutrale operationele margedoelstelling te realiseren. “ Ons doel is om onze operationele marge elk jaar te vergroten,hoewel het tempo van de expansie van jaar tot jaar kan variëren” aldus Netflix. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.