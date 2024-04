Olieprijzen stabiliseren na de terugval van woensdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen stabiliseerden donderdag enigszins na de tik van woensdag. Deze terugval werd vooral gedreven door verminderde angst voor een verdere escalerende oorlog tussen Israël en Iran. Bij een settlement van 82,73 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei 0,1 procent duurder. Nu de geopolitieke spanningen enigszins wat afnemen, kijkt men ook weer naar de fundamentele vraag en aanbod dynamiek van de markt . Woensdag zei de Energy Information Administration dat de voorraden ruwe olie vorige week met 2,7 miljoen vaten zijn gegroeid, een teken dat het aanbod mogelijk de vraag overtreft. De Amerikaanse olieproductie is stabiel gebleven boven de 13 miljoen vaten per dag, wat erop wijst dat Amerikaanse producenten kunnen fungeren als buffer voor verstoringen in het Midden-Oosten. Woensdag werd ook bekend dat de VS de sancties tegen Venezuela herinvoeren, maar zal sommige oliemaatschappijen toestaan hun activiteiten in het olierijke Zuid-Amerikaanse land te blijven uitoefenen, waardoor een verdere potentiële beperking van het aanbod mogelijk wordt verzacht. Echter, de geopolitieke spanningen zouden zo maar weer op de voorgrond kunnen treden en ervoor kunnen zorgen dat de prijzen weer stijgen. Israël heeft gezegd dat het wraak zal nemen op Iran, ook al hebben de VS en andere bondgenoten er bij de regering op aangedrongen een grotere confrontatie te vermijden. Zo blijven de spanningen de gemoederen bezighouden. Bron: ABM Financial News

