Wall Street kan opnieuw de openingswinsten niet vasthouden

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. Hierdoor moesten de indices gedurende de handel voor de vierde keer op rij de openingswinsten weer inleveren.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 5.008,29 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 37.702,01 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 15.616,24 punten.

Wall Street sloot woensdag nog lager, waarbij beleggers terughoudend reageerden op de aangepaste renteverwachtingen van de Federal Reserve. Ook Fed-bestuurder John Williams gaf donderdag in een toespraak aan geen haast te hebben met een renteverlaging. Dat was opnieuw een bevestiging dat een verlaging voorlopig niet aan de orde is voor de Federal Reserve.

De kans op een verlaging in juni is inmiddels gedaald tot circa 16 procent. Volgens de CME FedWatch Tool rekent het merendeel van de markt nu op een eerste rentedaling in september.

"Op Wall Street toont het algehele marktbeeld een uitdagend tweede kwartaal, wat in schril contrast staat met de sterke marktprestaties in de eerste maanden van het jaar. "Alle belangrijke indexen worden momenteel verhandeld onder hun 50-daagse gemiddelden, wat technisch gezien een verzwakking heeft veroorzaakt", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx. "Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke correctie bij diverse technologieaandelen", aldus Blekemolen.

Vanavond nabeurs zal de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers van Netflix. De markt houdt rekening met 5,1 miljoen nieuwe aanmeldingen naar een totaal van 264,2 miljoen abonnees. De verwachte omzet ligt op 9,3 miljard dollar, ofwel 4,52 dollar per aandeel.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS, die stabiel bleven op 212.000 stuks. Verder verbeterde de Philadelphia Fed index in de VS in april onverwacht en daalde de aanstaande woningverkopen in maart. De index voor leidende indicatoren in de VS daalde in maart weer, na een opleving in februari, toen voor het eerst in twee jaar een stijging werd gerapporteerd.

De olieprijzen wisten na de tik van woensdag gedurende de dag wat te herstellen en noteerde een vat WTI-olie 0,3 procent hoger op 82,93 dollar. Hoewel er wat risicopremie voor een verder escalerend conflict tussen Israël en Iran is weggevloeid, blijft de situatie gespannen en onzeker.

De euro/dollar handelde op 1,0644, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,64 procent.

Stijgers en dalers

Alcoa steeg 0,1 procent. De aluminiumproducent opende woensdagavond nabeurs de boeken en dook afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers. Het verlies was ook groter dan een jaar geleden, te wijten aan lagere aluminiumprijzen en hogere kosten. Verder daalde ook de omzet.

Het aandeel D.R. Horton noteerde 1,0 procent hoger, nadat de Amerikaanse huizenbouwer in het afgelopen kwartaal de winst en omzet harder dan verwacht zag stijgen. Bovendien werd de outlook voor heel dit boekjaar verhoogd.

De aandelen van Blackstone daalden met 2,5 procent. Dit ondanks dat de private-equitygigant hogere kwartaalwinsten rapporteerde, omdat de waarde van zijn investeringen steeg. Vooral dankzij de infrastructuurportefeuille.

Alaska Air Group won 3,9 procent, nadat het een kleiner dan verwacht kwartaalverlies boekte. De inkomsten werden negatief beïnvloed door de problemen met een vliegtuigdeurplug tijdens de vlucht en de daaropvolgende Boeing 737 MAX 9 die aan de grond liep.

De aandelen van kredietrapportagebedrijf Equifax daalden met ruim 8 procent. De resultaten en de vooruitzichten van het voor het huidige kwartaal lagen beide niet in de lijn met de verwachtingen van analisten.

Nokia kon 3,3 procent bijschrijven. Het bedrijf heeft conform verwachting een trage jaarstart achter de rug. Dit meldde het Finse bedrijf donderdagochtend. Nokia sprak van een uitdagend klimaat, maar de ordertrends zijn aan het verbeteren, met name in Netwerk Infrastructuur, benadrukte het bedrijf.

Biotech- en genomicabedrijf 23andMe overweegt om van de beurs te gaan, bleek woensdag nabeurs uit een registratie bij beurswaakhond SEC. Het aandeel noteerde 38 procent hoger.