L'Oréal groeit verder

(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal is in het eerste kwartaal van 2024 minder hard gegroeid dan in dezelfde periode een jaar eerder, waarbij in Noord-Azië sprake was van krimp. Dit bleek donderdagavond uit een kwartaalupdate van de Franse cosmeticareus.

De omzet steeg in de verslagperiode met 8,3 procent naar 11,2 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2023 groeide L'Oréal nog met 14,6 procent.

De vergelijkbare groei kwam uit op 9,4 procent, tegen 13,0 procent een jaar eerder. Over heel 2023 behaalde L'Oreal een vergelijkbare groei van 11 procent.

Alle divisies groeiden in het eerste kwartaal, volgens L'Oreal, waarbij vooral de divisies Consumer Products en Dermatological Beauty sterk presteerden.

Verder was in alle regio's sprake van groei, uitgezonderd Noord-Azië, waar de omzet met 3,9 procent daalde in het eerste kwartaal.

CEO Nicolas Hieronimus wees op de "aanhoudende dubbelcijferige groei in Europa, in combinatie met de aanhoudende kracht in opkomende markten", die het slechts geleidelijke herstel in Noord-Azië ruimschoots compenseerden.

Hieronimus verwacht dat L'Oreal opnieuw een jaar van groei in omzet en winst zal realiseren.