Chippers opnieuw onderuit in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag vlak geëindigd, waarbij de halfgeleideraandelen net als gisteren de gebeten hond waren. Bij een slot van 865,36 punten, sloot de AEX vrijwel onveranderd ten opzichte van woensdag.

ASML wist na de koersval op woensdag vanochtend iets te herstellen, na de kwartaalcijfers van sectorgenoot TSMC. Tijdens de middag zakte het aandeel echter weer weg. TSMC kende weliswaar een sterk kwartaal maar werd wel iets minder positief over de omzetverwachtingen voor de gehele sector, bleek uit een toelichting van het Taiwanese bedrijf.

Analisten van Berenberg maken zich geen zorgen over de zwakke orders van ASML. Volgens Berenberg verschilt het aantal orders bij ASML per kwartaal en dus is de lager dan verwachte instroom in het eerste kwartaal geen indicatie dat de Veldhovenaren hun omzetverwachting voor 2025 van 35 miljard euro niet zullen halen. De zakenbank verhoogde het koersdoel en handhaafde het koopadvies.

"Bij gebrek aan cruciale macrodata blijft de focus van beleggers gericht op het cijferseizoen", schreven analisten van UniCredit verder. Donderdag nabeurs publiceert Netflix resultaten en de cijfers kunnen vrijdag de mondiale beursstemming beïnvloeden.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS, die stabiel bleven op 212.000 stuks. Verder verbeterde de Philadelphia Fed index in de VS in april onverwacht en daalden de aanstaande woningverkopen in maart. De index voor leidende indicatoren in de VS daalde in maart weer, na een opleving in februari, toen voor het eerst in twee jaar een stijging werd gerapporteerd.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0659, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,64 procent. Fed-bestuurder John Williams gaf donderdag in een toespraak aan geen haast te hebben met een renteverlaging. Dat is opnieuw een bevestiging dat een verlaging voorlopig niet aan de orde is voor de Federal Reserve. De kans op een verlaging in juni wordt inmiddels geschat op minder dan 20 procent.

De olieprijzen daalden woensdag fors door de afgenomen spanningen in het Midden-Oosten. Donderdag schommelden WTI en Brent tussen kleine winsten en verliezen. Volgens analisten van IG is een Israëlische reactie op de aanval van Iran afgelopen weekend niet aanstaande.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloor ASML 1,4 procent, na een daling van 6,7 procent een dag eerder. ASML ging toen onderuit nadat uit de kwartaalcijfers een tegenvallende orderinstroom bleek. Besi en ASMI leverden donderdag respectievelijk 2,7 en 6,1 procent in. ASMI belandde daarmee onderaan in de AEX.

Randstad ging aan kop in de hoofdindex, met een plus van 2,7 procent. Exor steeg 0,7 procent na een koersdoelverhoging door UBS, van 111 naar 129 euro, bij een ongewijzigd koopadvies. De Zwitserse bank is vooral goed te spreken over de investeringen van Exor in Ferrari en Stellantis, maar minder over die in Philips. Het aandeel Philips daalde licht.

Verder deden financials donderdag goede zaken. NN, ASR en ING stegen 1,1 tot 1,6 procent. ABN AMRO won licht terrein, net als Aegon. Terwijl UBS het koersdoel voor ABN AMRO verhoogde en het koopadvies herhaalde, zette Bank of America het aandeel op de verkooplijst.

In de AMX won Air France-KLM 4,2 procent, met dank aan onder meer een terugval van de olieprijzen. Ook werden de kwartaalcijfers van Easyjet goed ontvangen in Londen.

Just Eat Takeaway ging aan kop met een koerswinst van 5,7 procent. Alfen won 1,6 procent. Mirova bleek het belang in Alfen nog verder te hebben verkleind en zit nu onder de 3 procent.

Fagron was hekkensluiter, met een verlies van 1,1 procent.

In de AScX won penny stock Vivoryon 11,5 procent. Pharming verloor daarentegen 9,6 procent. Pharming gaf voor 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit en zal met de opbrengst een uitstaande converteerbare obligatielening van 125 miljoen euro aflossen.

PostNL daalde 5,8 procent. Overnamenieuws in Londen rond Royal Mail zorgde gisteren nog voor een hogere koers van PostNL. Donderdag noteerde het aandeel ex-dividend.

NSI heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt door licht lagere huurinkomsten en hogere kosten, maar hield vast aan zijn winstverwachting voor de rest van het jaar. Daarmee is de kwartaalupdate per saldo neutraal, volgens ING. Het aandeel sloot vlak.

Sligro steeg 1,2 procent, nadat de donderdag gepubliceerde cijfers weinig verrassingen bevatten.

Het lokaal genoteerde Cabka won 2,9 procent na een kwartaalupdate.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 0,6 procent hoger.