Beursblik: Netflix dreigt concurrenten met knockout

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Het aanpakken van het delen van wachtwoorden en stijgende reclame-inkomsten lijken op korte termijn de winnende factoren voor Netflix, dat eind 2023 wereldwijd 260 miljoen abonnees had en daar deze week mogelijk nog eens 5 miljoen bij kan optellen. Maar een deal met worstelshowzender WWE zou de concurrentie wel eens knockout kunnen slaan, denken commentatoren. Eerder dit jaar kondigde Netflix een deal ter waarde van 5 miljard dollar aan om vanaf 2025 WWE-wedstrijden aan te mogen bieden. Daarmee denkt het bedrijf nog eens miljoenen kijkers aan zich te kunnen binden. In juli zal ook een wedstrijd tussen voormalig bokskampioen Mike Tyson en socialemediaster en tegenwoordig professioneel bokser Jake Paul worden uitgezonden. De eerstekwartaalcijfers van Netflix volgen vanavond. De verwachtingen zijn hooggespannen. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen gemiddeld op een winst per aandeel van 4,51 dollar en een omzet van 9,3 miljard dollar. Het aantal abonnees zal naar verwachting fors zijn gestegen afgelopen kwartaal. Wedbush Securities rekent op 8,5 miljoen nieuwe abonnees. UBS gaat uit van 7,8 miljoen extra leden, vergeleken met 4,3 miljoen nieuwe abonnees in het voorgaande kwartaal en 1,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2023. De consensusverwachting ligt rond 5,1 miljoen extra abonnementen, terwijl Netflix zelf de marge ruim houdt, tussen het recordaantal van 13 miljoen nieuwe abonnees in het vierde kwartaal en de 1,8 miljoen extra abonnementen in het eerste kwartaal van 2023. Netflix rekent zelf op een omzetgroei van 16 procent op jaarbasis, gerekend tegen constante wisselkoersen. Het aandeel Netflix steeg dit jaar 31 procent, waarmee Netflix het fors beter doet dan de S&P500. Bron: ABM Financial News

