Beursblik: NSI bevestigt outlook na matig kwartaal

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft een minder sterk resultaat geboekt dan verwacht, maar herhaalde wel de outlook, zodat het kwartaalbericht als neutraal kan worden bestempeld. Dat stelde ING donderdag in een rapport. De balans van NSI werd sterker doordat de schuld sneller daalde dan de waarde van de portefeuille. Het vastgoedfonds hoeft pas in februari 2026 schulden af te lossen. De door NSI gehandhaafde verwachting van 1,85 tot 2,00 euro aan EPRA-winst in 2024 komt min of meer overeen met de taxaties van ING. De bank mikt op 2,05 euro per aandeel. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel NSI stond donderdag 0,1 procent hoger op 17,54 euro in reactie op de resultaten. Bron: ABM Financial News

