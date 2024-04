Aziatische beurzen kleuren groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdagochtend over de brede linie hoger, ondanks een rood slot op Wall Street woensdagavond. Seoel was koploper met een stijging van 1,8 procent, gevolgd door Hongkong met een winst van 1,3 procent. Sydney, Tokio en Shanghai wonnen circa een half procent. Woensdagavond deed Wall Street nog een stap terug. De hoop op een snelle verlaging van de rente in de Verenigde Staten vervloog verder, na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell dinsdagavond. Powell zei dat er minder vertrouwen is dat de inflatie op weg is naar het beoogde niveau, na de nieuwste inflatiecijfers. Er was juist meer vertrouwen nodig om de rente te kunnen verlagen, had de Fed daarvoor al aangegeven. Amerikaanse beleggers leken woensdag te worstelen met de aangepaste rentevisie en wisselend ontvangen bedrijfscijfers, waarbij de cijfers van ASML op sectorgenoten wogen, en Wall Street sloot zo voor de vierde handelsdag op rij lager. Techbeurs Nasdaq gaf meer dan een procent prijs, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index slechts fractioneel daalde. De inflatie in de eurozone daalde intussen juist verder in maart, werd woensdag bevestigd, en een ECB-beleidsmaker uit Italië zou woensdag hebben gezegd dat het weleens tijd wordt om de rente te verlagen. De Amerikaanse olie-future stabiliseerde vanochtend op 85,85 dollar per vat. Woensdagavond daalde de future nog met ruim drie procent. De markt leek minder bevreesd voor een verdere escalatie tussen Israël en Iran. In dat scenario zou de aanvoer van olie verstoord worden. Ook bleken de olievoorraden in de VS te zijn gestegen. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

