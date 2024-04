Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 880 naar 1.100 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Tammy Qiu. "De zwakke orders zijn geen punt van zorg voor ons", reageerde Qiu op de koersval van ASML, nadat het bedrijf woensdag een veel lagere orderinstroom in het eerste kwartaal liet zien dan was verwacht. Met 3,6 miljard euro aan orders kwam ASML ruim onder de analistenconsensus van 5,0 miljard euro uit. "Beleggers reageerden hier negatief op", aldus Qiu. De analist merkte op dat het aantal orders bij ASML verschilt per kwartaal, en dat de lager dan verwachte instroom in het eerste kwartaal dus geen indicatie is dat de Veldhovenaren hun omzetoutlook voor 2025 van 35 miljard euro niet zullen halen. Qiu denkt dat TSMC, na een paar rustige kwartalen door het zwakke herstel van de eindmarkten, zich nu klaar maakt voor de migratie naar 2 nanometer en ASML hiervan zal profiteren. En tegelijk zal Intel zijn orders op peil houden, denkt Berenberg. Overigens tekende Qiu wel aan dat het onzeker is of TSMC nu in het tweede of het derde kwartaal aan de poort klopt bij ASML, maar dat dit in ieder geval voor het einde van het jaar gebeurt. Het aandeel ASML sloot woensdag op 852,40 euro. Bron: ABM Financial News

