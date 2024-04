Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, ondanks de verliezen woensdagavond op Wall Street.

IG Markets voorziet een openingswinst van 16 punten voor de Duitse DAX, een plus van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 22 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, ondanks de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die aangaf nog weinig vooruitgang te zien op het gebied van inflatie en daarom terughoudend te zijn met het verlagen van de rente.

Powell zei dinsdagavond dat het vermoedelijk langer dan verwacht zal duren voordat de inflatie richting het beoogde doel van 2 procent gaat, zo merkten analisten van SEB op.

Woensdag werd bekend dat de inflatie in de eurozone in maart is gedaald, zoals voorlopige cijfers al hadden laten zien.De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent op jaarbasis, conform de voorlopige cijfers. De inflatie was nog 2,6 procent in februari.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in maart 2,9 procent op jaarbasis, tegen 3,1 procent een maand eerder. In de kerninflatie worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Adidas aan kop en kon 8,7 procent bijschrijven, nadat het bedrijf goede cijfers publiceerde en de outlook voor 2024 verhoogde.

De grootste daler was Continental met een verlies van 5,5 procent, na tegenvallende cijfers. Dit was vooral het gevolg van lagere volumes en de lopende heronderhandelingen over de contractprijzen.

In Parijs was het zwaargewicht LVMH dat de kar trok met een plus van 2,9 procent. Het bedrijf maakte licht gedaalde resultaten over het eerste kwartaal bekend, maar stelde wel dat de vraag op peil blijft. In China profiteerde het luxemerk van de weggevallen coronarestricties en een herstel van het internationaal reisverkeer.

Teleperformance beleefde een slechte dag en verloor 2,7 procent.

In Amsterdam daalde ASML met 6,7 procent. ASML heeft in het eerste kwartaal de eigen outlook gehaald, maar zag de orderinstroom flink terugzakken, na het recordniveau in de laatste maanden van 2023.

Rio Tinto bracht over het vierde kwartaal licht beter dan verwachte cijfers naar buiten, met daarin een zekere verzwakking in de koper- en ijzerertsvolumes. Vooral de koperdivisie schoot tekort, oordeelden analisten. De outlook bleef intact. De koers noteerde 2,6 procent hoger.

Antofagasta meldde over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een daling van de productie, maar de opgelopen koperprijzen waren een steun in de rug. Het mijnbouwbedrijf handhaafde de outlook voor het lopende boekjaar, hoewel er wel sprake is van oplopende kosten. De koers sloot 2,3 procent hoger.

Just Eat Takeaway heeft woensdag de outlook voor heel 2024 gehandhaafd, nadat de orders en de brutotransactiewaarde terugliepen in het eerste kwartaal. RBC Capital Markets vond de kwartaalresultaten niettemin bemoedigend, maar de groei voor de middellange termijn is onzeker gezien de lagere investeringen en de terugval in klanten. Het aandeel noteerde 4,5 procent lager.

Euro STOXX 50 4.914,13 (-0,05%)

STOXX Europe 600 498,52 (+0,06%)

DAX 17.770,02 (+0,02%)

CAC 40 7.981,51 (+0,62%)

FTSE 100 7.847,99 (+0,35%)

SMI 11.231,83 (+0,31%)

AEX 865,35 (-1,07%)

BEL 20 3.794,57 (-0,06%)

FTSE MIB 33.632,71 (+0,72%)

IBEX 35 10.633,90 (+1,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag voor de vierde dag op rij lager gesloten, waarbij beleggers lijken te worstelen met de aangepaste rentevisie en wisselend ontvangen bedrijfsnieuws.

Woensdag markeerde de derde sessie op rij waarin de aandelen hoger opende, maar naarmate de dag verstreek werden de winsten toch weer ingeleverd. Woensdag viel met name de zwakte van de technologie gerelateerde namen op.

Het lijkt erop dat beleggers voorzichtiger worden over het aantal verwachte renteverlagingen van de Fed na de uitspraken van Jerome Powell op dinsdag. Hierbij gaf hij aan dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk langer zal wachten met het verlagen van de rente vanwege de hardnekkig hoge inflatie.

"De Fed heeft het recht om de rente langer hoog te houden zolang de arbeidsmarkt sterk blijft, de consumptie onaangetast blijft en de typische gevolgen van de reeks renteverhogingen niet erg zichtbaar zijn in de economie", zei analist Jamie Fox van Harris Financial Group.

"Het goede nieuws voor beleggers was dat Powell in ieder geval helemaal niet geïnteresseerd lijkt in het verhogen van de rente, een scenario dat analisten [eerder] onwaarschijnlijk achtten, maar inmiddels serieuzer zijn gaan nemen", zei CreditSights.

De markt blijft rekening houden met één tot twee renteverlagingen dit jaar en een grote kans op een renteverlaging in september", zei SEB Group.

Het Beige Book bevestigde enigszins het beeld van Jerome Powell en andere leden van de Fed. De Amerikaanse economie groeide in het vroege voorjaar iets sneller en bedrijven voegden meer werknemers toe, zo bleek uit een onderzoek van de Federal Reserve, maar er was weinig vooruitgang bij het verlagen van de inflatie.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3,3 procent. De marktindex steeg van 195,7 naar 202,1.

De tienjaarsrente noteerde woensdag 8 basispunten lager op 4,58 procent, terwijl de tweejaarsrente 4 basispunten daalde naar 4,93 procent.

Olie deed een flinke stap terug en een vat WTI-olie daalde 3,1 procent naar 82,69 dollar. De markt lijkt minder bevreesd voor een verdere escalatie tussen Israël en Iran. In dat scenario zou de aanvoer van olie verstoord worden. Ook bleken de olievoorraden in de VS te zijn gestegen.

Stijgers en dalers

Abbott Laboratories daalde 3,0 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. De farmaceut verhoogde de outlook voor het hele jaar licht.

United Airlines steeg maar liefst 17,5 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 0,15 dollar per aandeel, wat veel minder was dan de schattingen van analisten die een verlies van 0,57 dollar per aandeel voorspelden. De omzet steeg met 10 procent naar 12,5 miljard dollar, dankzij de sterke vraag. United verwacht voor het tweede kwartaal een winst per aandeel van 3,75 tot 4,25 dollar. Dat is meer dan de 3,73 dollar per aandeel die analisten volgens FactSet verwachtten.

Videogame-uitgever Take-Two Interactive Software daalde 1,6 procent. Het bedrijf is van plan om zijn personeelsbestand met 5 procent terug te brengen, in het kader van een kostenbesparingsprogramma waarmee het bedrijf 165 miljoen dollar per jaar wil besparen.

Trump Media & Technology Group steeg 15,6 procent. De aandelen van het moederbedrijf van het Truth Social-platform daalden dinsdag en maandag met respectievelijk 14 procent en 18 procent, waardoor de marktkapitalisatie daalde tot ongeveer 3,1 miljard dollar. Kort na zijn beursintroductie eind maart was het bedrijf nog ongeveer 9 miljard dollar waard.

J.B. Hunt Transport Services daalde 8,1 procent, nadat het logistieke bedrijf een 30 procent lager bedrijfsresultaat rapporteerde, vanwege een verzwakte vraag en hogere kosten en dubieuze debiteuren.

Autodesk daalde met 5,8 procent, nadat het concern zei dat er een intern onderzoek loopt naar zijn boekhoudpraktijken en dat het jaarverslag voor het boekjaar dat eindigde op 31 januari niet binnen de verlengingsperiode van 15 dagen ingediend kan worden.

Interactive Brokers Group steeg 1,7 procent. Dit nadat de online-broker het afgelopen kwartaal een 14 procent hogere omzet heeft geboekt van 1,2 miljard dollar en presteerde daarmee beter dan verwacht.

ASML, dat tevens genoteerd is in de VS, daalde 7,1 procent na cijfers, waaruit bleek dat de ordersinstroom in het eerste kwartaal niet aan de verwachtingen voldeed. In Amsterdam sloot het aandeel 6,7 procent lager.

Intel, één van de klanten van ASML, noteerde 1,6 procent lager. Applied Materials, een concurrent van ASML, daalde met 4,6 procent. Advanced Micro Devices daalde 5,8 procent, Micron Technology verloor 4,5 procent en Nvidia sloot 3,9 procent lager.

Alcoa wist na de cijfers 2,7 procent te schrijven, ondanks het groter dan verwachte verlies. Echter de omzet viel mee en hield het bedrijf vast aan de eerder afgegeven outlook.

S&P 500 index 5.022,21 (-0,58%)

Dow Jones index 37.753,31 (-0,12%)

Nasdaq Composite 15.683,37 (-1,15%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

Nikkei 225 38.106,70 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.088,33 (+0,6%)

Hang Seng 16.469,29 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0678. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0670 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0637 op de borden.

USD/JPY Yen 154,28

EUR/USD Euro 1,0678

EUR/JPY Yen 164,71

MACRO-AGENDA:

07:30 Werkloosheid - Maart (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 NSI - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal

09:00 PostNL - Ex-dividend

00:00 Immobel - Jaarvergadering

07:00 Sipef - Cijfers eerste kwartaal

17:45 Econocom - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

08:00 Easyjet - Trading update (VK)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)