Olieprijzen doen flinke een stap terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen hebben woensdag een flinke stap terug gedaan. De markt leek minder bevreesd voor een verdere escalatie tussen Israël en Iran. In dat scenario zou de aanvoer van olie verstoord worden. Ook bleken de olievoorraden in de VS te zijn gestegen. Bij een settlement van 82,69 dollar werd een vat West Texas Intermediate voor levering in mei, 3,13 procent goedkoper. Het leek er woensdag op dat de olieprijzen een deel van de oorlogspremie inleverden. Deze was recentelijk ingeprijsd als gevolg van de aanhoudende spanningen rond het Gaza-conflict en de daaropvolgende Iraanse raketaanval op Israël. "De zorgen over de vraag zijn terug nu handelaren de potentiële Israëlisch-Iraanse tegenaanval minder erg inschatten", zegt Peter Cardillo van Spartan Capital. "De daling van vandaag zal zich waarschijnlijk verder uitbreiden en lijkt de prijs het niveau van 80 dollar per vat te gaan testen", aldus Cardillo. Verder werd woensdag bekend dat voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week sterker dan verwacht waren gestegen. In de week eindigend op 12 april stegen de voorraden ruwe olie met 2,7 miljoen vaten naar 460,0 miljoen vaten. Er werd gerekend op een toename met 600.000 vaten. De benzinevoorraden daalden met 1,2 miljoen vaten naar 227,4 miljoen vaten. Er was een daling met 1 miljoen vaten voorzien. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,8 miljoen vaten tot 115,0 miljoen vaten. Hier gingen economen uit van een daling met 0,4 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 88,3 procent naar 88,1 procent. Er werd gerekend op een lichte toename tot 88,9 procent. Bron: ABM Financial News

