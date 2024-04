Economische activiteit VS licht gestegen - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische bedrijvigheid is sinds eind februari per saldo licht gegroeid, maar er was weinig vooruitgang bij het terugdringen van de inflatie. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Tien van de twaalf districten kenden een lichte of bescheiden economische groei, vergeleken met acht in het vorige rapport. Dit terwijl de andere twee geen veranderingen in activiteit rapporteerden.

De consumentenbestedingen zijn over het geheel genomen nauwelijks gestegen, maar de rapporten waren behoorlijk gemengd tussen districten en bestedingscategorieën. Verschillende rapporten benoemde zwakte in de discretionaire bestedingen, omdat de prijsgevoeligheid van consumenten hoog bleef. Autoverkopen werden in sommige districten met name gestimuleerd door verbeterde voorraden en incentives voor dealers, maar in andere districten bleef de verkoop traag.

De toeristische activiteit nam gemiddeld bescheiden toe, maar de rapporten liepen sterk uiteen. De industriële activiteit daalde lichtjes, waarbij slechts drie districten groei in die sector rapporteerden

Contacten meldden gemiddeld een lichte stijging van de activiteit in de niet-financiële dienstverlening en de bancaire kredietverlening was over het geheel genomen min of meer vlak.

De woningbouw is gemiddeld iets toegenomen en de huizenverkoop nam toe in de meeste districten. De utiliteitsbouw daarentegen bleef stabiel en de verhuur van commercieel onroerend goed daalde licht. De economische vooruitzichten onder contacten waren per saldo voorzichtig optimistisch.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid steeg over het geheel genomen in een licht tempo, waarbij negen districten zeer langzaam tot bescheiden groei rapporteerden en de overige drie districten melden geen veranderingen in de werkgelegenheid. De meeste districten constateerden een toename van het arbeidsaanbod en van de kwaliteit van sollicitanten.

Diverse districten meldden een verbeterde retentie van werknemers, en anderen wezen op personeelsinkrimpingen bij sommige bedrijven. Ondanks de verbeteringen in het arbeidsaanbod, beschreven veel districten een aanhoudend tekort aan gekwalificeerde kandidaten voor bepaalde functies, waaronder machinisten, vakmensen en personeel in de servicegerichte industrie,zoals horeca en toerisme.

Het loon groeide in acht districten in een gematigd tempo, terwijl het in de overige vier slechts licht tot bescheiden was. Meerdere districten zeiden dat de jaarlijkse loongroei recentelijk was teruggekeerd naar hun historische gemiddelden.

Per saldo verwachten de contacten dat de vraag en het aanbod van arbeid relatief stabiel blijven, met een bescheiden verdere banengroei en een aanhoudende matiging van de loongroei terug naar het niveau van vóór de pandemie.

Prijzen

De prijsstijgingen waren gemiddeld bescheiden en verliepen in ongeveer hetzelfde tempo als in het vorige rapport. Verstoringen in de Rode Zee en de ineenstorting van de Key Bridge in Baltimore zorgden voor enige vertraging in de scheepvaart, maar hebben tot dusver niet tot wijdverbreide prijsstijgingen geleid.

Bewegingen in grondstoffenprijzen waren gemengd, maar zes districten noteerden een gematigde stijging van de energieprijzen. Contacten in verschillende districten meldden scherpe stijgingen van de verzekeringstarieven, voor zowel bedrijven als huiseigenaren. Andere veelgehoorde opmerkingen de afgelopen maanden waren dat het vermogen van bedrijven om kostenstijgingen door te berekenen aan consumenten aanzienlijk was verzwakt, wat resulteerde in kleinere winstmarges.

De inflatie zorgde ook voor spanning bij non-profitorganisaties, wat in sommige gevallen leidde tot een vermindering van de dienstverlening . Per saldo verwachten contacten dat de inflatie in een langzaam tempo stabiel zou blijven. Tegelijkertijd melden vooral fabrikanten in een aantal districten, opwaartse risico's voor de inflatie op de korte termijn in zowel input als output prijzen.