Media: Microsoft en OpenAI ontlopen Europese boete

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft lijkt een onderzoek door de Europese Commissie te ontlopen. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag. De toezichthouder maakt zich zorgen over de relatie tussen Microsoft en OpenAI, waarin Microsoft 13 miljard dollar investeerde. Die investering is echter geen reden voor een formeel onderzoek, zou de EC volgens bronnen van Bloomberg hebben besloten. Het betreft namelijk geen echte overname en Microsoft bepaalt na de investering niet de koers binnen OpenAI. Een belangrijke aanleiding voor de EC, maar ook toezichthouders elders in de wereld, was de terugkeer van topman Sam Altman bij OpenAI. Altman werd medio november bij het bedrijf weggestuurd zonder duidelijke reden. Vooraanstaande aandeelhouders, waaronder Microsoft, maakten zich toen hard voor de terugkeer van Altman. Het aandeel Microsoft noteerde woensdag 0,4 procent lager op 412,85 dollar. Bron: ABM Financial News

