CM.com uit drie landen vertrokken

(ABM FN-Dow Jones) CM.com is met succes uit de landen Brazilië, Turkmenistan en Kazachstan vertrokken, wat tot gevolg had dat de eenmalige kosten in het eerste kwartaal zijn gestegen. Dit zei CEO Jeroen van Glabbeek woensdag in gesprek met ABM Financial News.

Het vertrek uit de landen werd bij de cijfers over het vierde kwartaal al aangekondigd, meldde Van Glabbeek. "We zagen op korte termijn geen manier om winst te halen uit die landen", verklaarde de topman het vertrek. CM.com zet zich flink in om de winstgevendheid op te krikken. De EBITDA moet verder aantrekken, terwijl de kosten juist verder moeten dalen. Van Glabbeek wil nu op kwartaalbasis EBITDA-cijfers rapporteren. Eerder deed CM.com dit alleen bij de halfjaarcijfers.

Het vertrek uit de drie landen heeft "een klein beetje omzet" gekost, maar het kwam de winstgevendheid wel ten goede, benadrukte de topman. CM.com is inmiddels nog actief in vijftien landen.

Het vertrek resulteerde in 900.000 euro aan eenmalige kosten. Een jaar eerder was dit nog 100.000 euro.

Uiteindelijk moeten de kosten dit jaar met 15 procent dalen, net als een jaar eerder. "Dit is vooral een doorwerking van de besparingsmaatregelen die we in 2023 hebben genomen", aldus Van Glabbeek. "Het kostenniveau is inmiddels een stuk lager."

De topman stelde verder trots te zijn op het binnenhalen van een grote klant in het eerste kwartaal. Een naam kon hij niet noemen, maar volgens Van Glabbeek gaat het om een "wereldwijd opererend softdrinkmerk".