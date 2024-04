Degroof: "Tegenvallende orderinstroom ASML kan consensus drukken" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een wat zwakke outlook voor het tweede kwartaal gegeven, maar de verwachtingen voor heel 2024 werden herhaald. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag in een rapport. "We zullen onze taxaties wat aanscherpen", aldus de analist, die een koopadvies heeft met een koersdoel van 1.070 euro. Het centrale punt vandaag in de kwartaalupdate van ASML is de orderinstroom, aldus Roeg. Die bedroeg 3,6 miljard euro, waar de consensus rekende op 5,0 miljard euro. "De 2,6 miljard euro aan orders in het derde kwartaal van 2023 waren een grote teleurstelling, de 9,2 miljard euro aan orders in het vierde kwartaal van 2023 waren een enorme meevaller, en de orders vandaag zullen resulteren in meer onzekerheid over de omzet in 2025", aldus Roeg. "En dus verwachten we koersdruk." Roeg rekent voor 2025 op een omzet voor ASML van 33 miljard euro. De consensus mikt op 36 miljard euro. ASML zelf rekent op 30 tot 40 miljard euro, met dus een middenpunt op 35 miljard euro. "De wat tegenvallende orderinstroom kan resulteren in een wat lagere consensus", aldus de analist. Het aandeel ASML daalde woensdag met 5,0 procent naar 867,60 euro. Bron: ABM Financial News

