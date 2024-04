'Zwakke orderinstroom ASML geen probleem' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een zwakke orderinstroom laten zien. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies woensdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialist. De orderinstroom bedroeg afgelopen kwartaal 3,6 miljard euro, ruim onder de analistenconsensus van 5,2 miljard euro. "Hoewel teleurstellend, stelde het management dat het slechts 4 miljard euro aan orders per kwartaal nodig heeft in de resterende drie kwartalen om op een omzet van 35 miljard euro in 2025 uit te komen, het middenpunt van de outlook van 30 tot 40 miljard euro", aldus analist Janardan Menon woensdag. De analist verwacht dat TSMC en Intel de komende kwartalen hun orders zullen opvoeren. "We houden daarom vertrouwen in onze omzetverwachting voor 2025 van 38,2 miljard euro", aldus Menon. De analist herhaalde zijn koopadvies op ASML met een koersdoel van 1.260 euro en noemde het aandeel nog altijd een topfavoriet. "We zien elke koerszwakte als een koopkans", aldus Menon. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.