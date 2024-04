CFO: orderinstroom ASML is volatiel maar voldoende Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De orderinstroom van ASML is volatiel. Dit zei CFO Roger Dassen van het Veldhovense bedrijf in een toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal. Afgelopen kwartaal haalde ASML voor 3,6 miljard euro aan nieuwe orders binnen, ruim minder dan de 9,2 miljard euro in het vierde kwartaal, wat toen een record was. De analistenconsensus rekende voor het eerste kwartaal op een orderinstroom van 5,0 miljard euro, ofwel "een terugkeer naar normale niveaus", zei een analist van Degroof Petercam in een vooruitblik. Sommige analisten zeiden echter in aanloop naar de cijfers dat de orderinstroom positief zou verrassen. Zo gingen ING en Citi Research uit van een orderinstroom van 6,0 miljard euro. "Er was heel wat speculatie rond de orderinstroom van ASML", aldus Dassen. Hij benadrukte dat de instroom in de afgelopen twee kwartalen in totaal bijna 13 miljard euro was. "Een flink cijfer", aldus de CFO. Voor 2025 heeft ASML een outlook staan van 30 tot 40 miljard euro aan omzet. Kijkend naar de orderportefeuille van ASML op dit moment voor 2024, 2025 en daarna, heeft ASML om het middenpunt van deze bandbreedte te halen volgens CFO Dassen "in de komende drie kwartalen iets meer dan 4 miljard euro aan orders per kwartaal nodig". Bron: ABM Financial News

