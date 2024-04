CM.com boekt positief EBITDA-resultaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het eerste kwartaal een positieve EBITDA geboekt op een lagere omzet. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. In een toelichting op de cijfers zei CEO Jeroen van Glabbeek vol vertrouwen te zijn dat het bedrijf zijn financiële mijlpalen in 2024 en daarna zal kunnen verwezenlijken, terwijl de efficiëntie [van het bedrijf] blijft verbeteren en er nieuwe orders binnen komen. Het concern boekte in de eerste drie maanden van 2024 een omzet van 63,5 miljoen euro, in vergelijking met 71,4 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. CM.com boekte een EBITDA van 2,4 miljoen euro, tegenover 2,5 miljoen euro negatief een jaar eerder. Op genormaliseerde basis bedroeg het EBITDA-resultaat 3,3 miljoen euro, in vergelijking met 2,4 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal van 2023. De brutowinst bedroeg 19,5 miljoen euro, tegen 18,9 miljoen euro een jaar eerder. De winstmarge verbeterde van 26,5 procent in het eerste kwartaal van 2023 naar 30,8 procent het afgelopen kwartaal. De genormaliseerde operationele uitgaven daalden in de eerste drie maanden van 2023 op jaarbasis tot 16,3 miljoen euro. Outlook CM.com verwacht dat de genormaliseerde EBITDA in 2024 verder zal groeien. De genormaliseerde operationele uitgaven zullen naar verwachting in 2024 met circa 15 procent afnemen ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf verwacht tevens dat de omzetontwikkeling op jaarbasis vanaf het tweede kwartaal van 2024 zal verbeteren en herhaalde de doelstelling om in de tweede helft van het jaar een positieve vrije kasstroom te genereren. Bron: ABM Financial News

