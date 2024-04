Just Eat Takeaway handhaaft outlook

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft woensdag de outlook voor heel 2024 gehandhaafd, nadat de orders en de brutotransactiewaarde terugliepen in het eerste kwartaal. Dit bleek uit cijfers van de maaltijdbezorger.

"We zijn het jaar goed begonnen, met een versnelde groei van de brutotransactiewaarde in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en een aanhoudend momentum in Noord-Europa", aldus CEO Jitse Groen. "We zien dat de investeringen in onze activiteiten vruchten afwerpen en we kijken uit naar de rest van het jaar."

Just Eat zag de orders met 6 procent teruglopen tot 214 miljoen stuks. Exclusief Noord-Amerika liepen de orders met 3 procent terug. De brutotransactiewaarde daalde met 2 procent op jaarbasis tot 6,55 miljard euro. Exclusief Noord-Amerika steeg de brutotransactiewaarde juist met 3 procent.

Analisten die bijdroegen aan de consensus rekenden op 217 miljoen orders en een brutotransactiewaarde van 6,6 miljard euro.

Onder het huidige inkoopprogramma kocht Just Eat tot dusver krap 9 procent van zijn eigen aandelen in.

Dinsdag liet de maaltijdbezorger al weten dat alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken worden beëindigd. "Dit toont de toewijding van het bedrijf om de efficiëntie te verhogen en zich te concentreren op het opbouwen van sterke en duurzaam winstgevende posities", zei Just Eat in een toelichting.

Hoewel Just Eat geen financiële details bekendmaakt, "is de impact voor de onderneming en het segment Zuid-Europa en Australië niet significant”, zei het bedrijf.

In het afgelopen kwartaal liep de brutotransactiewaarde van de divisie Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland met 13 procent terug tegen constante wisselkoersen tot 0,5 miljard euro. De orders van deze divisie liepen met maar liefst 16 procent terug.

De maaltijdbezorger mikt voor 2024 onverminderd op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA zal dit jaar op circa 450 miljoen euro uitkomen. Op lange termijn moet de bijbehorende marge minimaal 5 procent van de brutotransactiewaarde uitmaken.