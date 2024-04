Orderinstroom ASML zakt flink in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het eerste kwartaal de eigen outlook gehaald en zag de orderinstroom flink terugzakken, na het recordniveau in de laatste maanden van 2023. Dit bleek woensdagochtend uit de kwartaalcijfers van de toeleverancier van de mondiale halfgeleiderindustrie. In de eerste drie maanden van dit jaar realiseerde ASML een omzet van 5,3 miljard euro, waar de outlook van de Veldhovenaren uitging van 5,0 tot 5,5 miljard euro. De brutomarge kwam afgelopen kwartaal uit op 51,0 procent, hoger dan de 48 tot 49 procent die ASML als verwachting had afgegeven. Die margemeevaller schreef CEO Peter Wennink toe aan de productmix en enkele eenmalige meevallers. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard euro. Omdat ASML doorgaans de eigen outlook wel haalt, kijkt de markt vooral naar de orderinstroom en de verwachtingen voor het lopende kwartaal. In het eerste kwartaal bedroeg de orderinstroom van ASML 3,6 miljard euro, waarvan krap 0,7 miljard euro voor de nieuwe technologie EUV. Dat is veel minder dan de 9,2 miljard euro in het vierde kwartaal van 2023, maar dat was ook een record. De analistenconsensus rekende voor het eerste kwartaal op een orderinstroom van 5,0 miljard euro, ofwel "een terugkeer naar normale niveaus", zei een analist van Degroof Petercam in een vooruitblik. Sommige analisten zeiden echter in aanloop naar de cijfers dat de orderinstroom positief zou verrassen. Zo gingen ING en Citi Research uit van een orderinstroom van 6,0 miljard euro. Voor het lopende tweede kwartaal zei ASML vanochtend te rekenen op een omzet van 5,7 tot 6,2 miljard euro en een brutomarge van 50 tot 51 procent. Degroof Petercam dacht dat ASML een outlook zou geven van 6,5 miljard euro omzet met een brutomarge van 50,5 procent. Voor 2024 rekent ASML nog altijd op een omzet gelijk aan die in 2023, toen dit 27,6 miljard euro was. Degroof verwachtte niet dat ASML woensdag de outlook voor dit jaar zou verhogen, wat ook de mening van Citi was. In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent. Bron: ABM Financial News

