Winst Adidas schiet omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft in het eerste kwartaal zowel de omzet als de brutomarge laten groeien, en boekte een veel beter operationeel resultaat dan een jaar eerder. Dat bleek dinsdag uit de voorlopige kwartaalresultaten van de Duitse sportartikelenreus. De omzet steeg met 4 procent tot 5,46 miljard euro en de brutomarge steeg met 6,4 procentpunt tot 51,2 procent. De operationele winst schoot omhoog van 60 miljoen naar 336 miljoen euro. De verwachting voor het hele boekjaar werd door Adidas verhoogd na het sterker dan verwachte eerste kwartaal. In plaats van een omzetgroei van circa 5 procent, rekent het bedrijf nu op 5 tot 10 procent groei, of "een middelhoog tot hoog enkelcijferig percentage", in beursjargon. De operationele winst zal naar verwachting niet rond 500 miljoen euro, maar rond 700 miljoen euro uitkomen. Als Adidas de resterende voorraad aan Yeezy-producten tegen kostprijs kan verkopen, dan zou de omzet 200 miljoen euro hoger uitvallen, maar de winst gelijk blijven. Adidas voorziet nog steeds aanzienlijke negatieve effecten van de valutakoersen voor de winstgevendheid in 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.