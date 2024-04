Beperkte groei voor LVMH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is in het eerste kwartaal van dit jaar beperkt gegroeid, zeker vergeleken met een jaar eerder. Dit bleek dinsdag nabeurs uit een kwartaalupdate van de Franse producent van luxegoederen. "LVMH kende een goede start van het jaar ondanks een geopolitiek en economisch klimaat dat onzeker blijft", zei het bedrijf in een toelichting. "Europa en de Verenigde Staten realiseerden groei op basis van constante wisselkoersen [...], Japan boekte een dubbelcijferige omzetgroei; de rest van Azië weerspiegelde de sterke groei in bestedingen door Chinese klanten in Europa en Japan", aldus LVMH. In de eerste drie maanden kwam de omzet uit op 20,7 miljard euro, met een autonome groei van 3 procent. Een jaar eerder was de autonome groei in het eerste kwartaal nog 17 procent. De gerapporteerde omzet kromp zelfs met 2 procent. LVMH boekte de grootste daling bij Wines & Spirits. Hier daalde de gerapporteerde omzet met 16 procent en de autonome omzet met 12 procent. Volgens het bedrijf daalde de omzet omdat in het eerste kwartaal van 2023 distributeurs hun voorraden aanvulden. "Hennessy cognac had opnieuw last van voorzichtige detailhandelaren, die hun bestellingen beperkten door het onzekere klimaat in de Verenigde Staten", aldus het bedrijf. Bij Fashion & Leather Goods was er beperkte autonome groei van 2 procent in het eerste kwartaal, maar daalde de gerapporteerde omzet met 2 procent. Ook bij Watches & Jewelry daalden de opbrengsten op jaarbasis, met 5 procent. Autonoom was sprake van een krimp van 2 procent. Bron: ABM Financial News

