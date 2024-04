Voorzitter Ten Cate verlaat Hydratec Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hydratec Industries

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Egbert ten Cate zal per 16 april terugtreden uit de Raad van Commissarissen van Hydratec. Dat maakte het bedrijf dinsdagavond bekend. Aanleiding voor het besluit is het voorgenomen overnamebod op het in Amersfoort gevestigde Hydratec door Ten Cate Investeringsmaatschappij. Ten Cate achtte het “prudent” om in dat licht terug te treden als commissaris. De andere commissarissen, met name vicevoorzitter Maja Sanders en Piet Veenema, zullen de taken van Ten Cate overnemen tot er een opvolger is. Egbert ten Cate trad in 2000 toe tot de raad van Hydratec en zijn huidige termijn als commissaris loopt dit jaar af. Hij is ook directeur van de Bank ten Cate en Cie. Bron: ABM Financial News

