Nauwelijks stijgers in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd, waarbij er nauwelijks stijgers waren in de AEX. De hoofdindex daalde 0,7 procent bij een slot van 874,67 punten.

Het sentiment wordt beïnvloed door enerzijds de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en anderzijds de rentevrees, nu de obligatierentes op hun hoogste niveaus in maanden staan en een eerste renteverlaging door de Federal Reserve verder uit zicht raakt, omdat de Amerikaanse economie robuust blijft en de inflatie hardnekkig.

"Het roept de vraag op of de Fed de rente überhaupt wel moet verlagen", zei beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Een eerste renteverlaging in juni wordt als steeds minder waarschijnlijk ingeschat, aldus Leenders. Nog maar 21 procent rekent hier momenteel op, blijkt uit de actuele FedWatch Tool van CME.

"En waarom zou de Fed ook? De economie houdt zich goed, de inflatie is hardnekkig en het sentiment op aandelenmarkten is optimistisch. Wij denken dat de bepalende factor uiteindelijk een afkoelende economie en arbeidsmarkt zullen zijn. Maar zolang daar geen al te duidelijke tekenen van zichtbaar zijn, zullen rentes langer hoog blijven", verwacht de expert van Van Lanschot Kempen.

De vicevoorzitter van de Fed, Philip Jefferson, zei dinsdag tijdens een bijeenkomst in Washington dat de rentes mogelijk langer hoog moeten blijven als de inflatie hardnekkiger blijkt dan de centrale bankier momenteel verwacht. Vanavond laat voorzitter Jerome Powell nog van zich horen, tijdens een paneldiscussie in Washington.

De kans lijkt groter dat de Europese Centrale Bank de rente eerder zal verlagen dan de Fed. Voorzitter Christine Lagarde zei dinsdag in een interview met CNBC dat de ECB op koers blijft voor een spoedige renteverlaging, mits er zich geen grote schokken voordoen.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdag op 4,66 procent en de tweejarige variant op 4,96 procent. De Duitse tienjarige Bund had een rendement van 2,49 procent.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor Chinese groeicijfers. In het eerste kwartaal groeide de economie in China met 5,3 procent, waar de markt rekende op 5,0 procent. Beijing heeft voor dit jaar een groeidoelstelling van circa 5 procent.

Maar de Chinese economie is nog niet uit de problemen, volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild, die wees op de tegenvallende cijfers over de Chinese industrie en detailhandel in maart die dinsdag ook verschenen. "Vooral de consument houdt zich in, zo lijkt het", zei de expert.

Verder toonde de ZEW-index een verdere verbetering van het economisch sentiment in Duitsland. De verwachtingsindex verbeterde van 31,7 in maart naar 42,9 deze maand. De markt rekende op een indexstand van 35,0.

Het IMF werd in zijn World Economic Outlook veel positiever over de groei van de Amerikaanse economie in 2024. De verwachting werd opwaarts bijgesteld met 0,6 procentpunt ten opzichte van drie maanden geleden, naar 2,7 procent. De verwachte groei voor de eurozone ging licht omlaag, van 0,9 naar 0,8 procent.

Hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas van het IMF waarschuwde dinsdag dat hoewel de inflatietrends "bemoedigend" zijn, er nog meer werk verricht moet worden.

"Ietwat zorgwekkend is dat de vooruitgang in de richting van de inflatiedoelstellingen sinds het begin van het jaar enigszins tot stilstand is gekomen", voegde Gourinchas daar aan toe.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0628. De olieprijzen daalden licht. Oliehandelaren lijken ervan uit te gaan dat de Iraanse aanval van afgelopen weekend eenmalig was en rekenen vooralsnog niet op een Israëlische tegenaanval, nu het Witte Huis niet bereid lijkt om deze te steunen.

Stijgers en dalers

In een bijna volledig roodgekleurde AEX sloten alleen DSM-Firmenich, Besi en ASML in het groen. DSM-Firmenich won als koploper 1,8 procent en voor Besi en ASML resteerden meer bescheiden winsten. Mogelijk profiteerde DSM-Firmenich van een positieve winstwaarschuwing van het Duitse Evonik.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de hoofdindex met een koersverlies van 6,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging van Deutsche Bank voor ArcelorMittal. Het advies ging van Kopen naar Houden en het koersdoel werd verlaagd naar 29 euro. Randstad leverde 3,7 procent in.

ING daalde 2,3 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux naar 20,00 euro. Kepler hield ING ook op de favorietenlijst in aanloop naar de kwartaalcijfers van de bank. Verder daalde ABN AMRO 1,7 procent en stonden ook verzekeraars onder druk.

In de AMX wist Fagron 1,1 procent bij te schrijven en steeg Air France-KLM 2,0 procent. SBM Offshore koerste na een ex-dividend notering lager. Aperam verloor net als sectorgenoot ArcelorMittal flink terrein, met een daling van 6,7 procent.

Just Eat Takeaway.com beëindigt alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken. Dit meldde de maaltijdbezorger dinsdag. Hoewel Just Eat geen financiële details bekendmaakt, "is de impact voor de onderneming en het segment Zuid-Europa en Australië niet significant”, zei het bedrijf. Het aandeel verloor 4,9 procent.

In de AScX steeg Avantium met 5,1 procent. Avantium gaat via haar dochteronderneming Avantium R&D Solutions samenwerken met onderzoeksbureau TNO voor de productie van zogeheten PEM (proton exchange membrane) elektrolyser teststations, zo meldde de producent in hernieuwbare en circulaire polymeermaterialen maandag nabeurs.

B&S Group steeg na cijfers met 1,6 procent. ING vond de cijfers netjes. De consensus mikt op een marge van 5,2 tot 5,4 procent voor dit jaar en is daarmee volgens ING wat aan de voorzichtige kant.

Ook Fastned kwam met cijfers, die werden beloond met een plus van 2,3 procent. ING vond de kwartaalupdate toch teleurstellend. Fastned maakte bekend dat het tempo van de uitrol van stations in 2024 wat lager zal uitvallen, gevolgd door een versnelling in 2025.

ForFarmers en Accsys belandden onderaan in de Smallcap index, met verliezen van meer dan 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend licht in het rood. De Dow Jones index stond wel hoger, profiterend van een flinke koerswinst voor UnitedHealth.