Media: Lagarde wil ECB-rente weldra verlagen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank blijft op koers om de rente spoedig te verlagen, als er zich geen grote schokken voordoen. Dat zei president Christine Lagarde van de centrale bank dinsdag tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

De ECB houdt de olieprijzen "zeer nauwlettend" in de gaten, nu de angst is toegenomen dat het conflict in het Midden-Oosten kan overslaan. Sinds de luchtaanval van Iran op Israël, was de reactie van de olieprijs echter "relatief mild."

Lagarde deed de uitspraken kort nadat de centrale bank zijn duidelijkste hint tot dusverre gaf, dat de rente kan worden verlaagd bij de vergadering in juni.

"We nemen een desinflatoir proces waar, dat volgens onze verwachtingen beweegt", citeerde CNBC Lagarde in de wandelgangen van de voorjaarsconferentie van het IMF. "We moeten alleen wat meer vertrouwen opbouwen in dit proces van desinflatie, maar als het volgens onze verwachtingen beweegt, als we geen grote schok in de ontwikkeling hebben, dat zijn we op weg naar een moment waarop we het restrictieve monetaire beleid moeten matigen", aldus Lagarde volgens CNBC.

Vorige week donderdag hield de ECB de beleidsrente voor de vijfde maal op rij ongewijzigd en gaf een signaal af dat de afkoelende inflatie betekent dat de centrale bank mogelijk binnenkort zal beginnen met het verlagen van de rente.