Just Eat Takeaway stopt met activiteiten in Nieuw-Zeeland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com beëindigt alle activiteiten in Nieuw-Zeeland in de komende weken. Dit meldde de maaltijdbezorger dinsdag. "Dit toont de toewijding van het bedrijf om de efficiëntie te verhogen en zich te concentreren op het opbouwen van sterke en duurzaam winstgevende posities", zei Just Eat in een toelichting. Hoewel Just Eat geen financiële details bekendmaakt, "is de impact voor de onderneming en het segment Zuid-Europa en Australië niet significant”, zei het bedrijf. "Menulog in Nieuw-Zeeland vertegenwoordigt een klein deel van de Just Eat Takeaway.com activiteiten en de omvang is onvoldoende om een gezond bedrijf in deze markt te behouden", aldus de maaltijdbezorger, die woensdagochtend met een kwartaalupdate komt. Just Eat zal volledige ondersteuning bieden aan het zeer beperkte aantal werknemers dat rechtstreeks wordt getroffen door de beslissing. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde dinsdag 1,5 procent lager op 14,43 euro. Bron: ABM Financial News

