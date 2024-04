Deutsche Bank haalt ArcelorMittal van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 31,00 naar 29,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapportage van de Duitse bank. Deutsche Bank betoogde dat het vraagherstel in veel kernmarkten aan de matige kant blijft, terwijl de Chinese macrocijfers zwak zijn en op de staalmarkt blijven drukken. De bank stelde de taxaties voor 2024 tot en met 2026 neerwaarts bij. De ramingen voor de EBITDA daalden met 10 tot 13 procent. Daarbij hielden de analisten rekening met de nieuwe boekhoudmethode, die ook de joint ventures meenemen bij de vaststelling van de EBITDA. Het aandeel ArcelorMittal noteerde dinsdag op een rood Damrak 5,9 procent lager op 24,01 euro. Bron: ABM Financial News

