Rabobank doet bod op eigen certificaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft een bod van 1 miljard euro uitgebracht op de eigen Rabobank Certificaten. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. Door middel van dit bod wil Rabobank haar kapitaalpositie actief managen, met behoud van een sterke balans. De bank biedt een aankoopprijs gelijk aan 108,50 procent van de nominale waarde van elk certificaat. Dat is gelijk aan 27,125 euro per 25 euro aan nominale waarde. De bank gaf aan dat mogelijk slechts een deel van de aangeboden certificaten zal accepteren, indien het bod wordt overtekend. Het bod start vandaag en loopt af om 17.00 uur op 30 april 2024, tenzij het wordt verlengd, ingetrokken, heropend of beëindigd. De afwikkeling van het bod vindt naar verwachting plaats op 3 mei 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.