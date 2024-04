Vivoryon publiceert cijfers 2023 eind april Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het geplaagde biotechbedrijf Vivoryon maakt op 24 april aanstaande de cijfers over 2023 bekend. Dit meldde de onderneming dinsdagochtend. Aansluitend geeft het bedrijf een toelichting op de resultaten. Vivoryon zag de koers van het aandeel eerder dit jaar wegsmelten als gevolg van een een mislukte alzheimerstudie. Daarna zegde aandeelhouder Kapitalanlagegesellschaft het vertrouwen in het bedrijf op een verkocht het het belang van 5,2 procent, dat het in de onderneming hield. Ook andere aandeelhouders verkleinden hun belangen in Vivoryon. Half maart vertrok een deel van de raad van commissarissen. Bron: ABM Financial News

