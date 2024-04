Meer resultaat voor B&S Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in 2023 meer omzet en resultaat geboekt dan een jaar eerder, terwijl ook de marges opliepen. Dit maakte het handelsbedrijf dinsdag voorbeurs bekend. Vooral het segment Personal Care deed het volgens B&S goed in 2023. Daarentegen bleven Liquors en Travel Retail worstelen met de marktomstandigheden en de inflatie. De omzet bedroeg 2,22 miljard euro, een stijging met 3,3 procent op jaarbasis en met 4,3 procent tegen constante wisselkoersen. De EBITDA kwam uit op 110,9 miljoen euro, 22,0 procent meer dan in 2022, met een bijbehorende marge van 5,0 procent, zoals B&S eind november al had voorzien. De marge lag in 2022 op 4,2 procent. De nettowinst van B&S bedroeg afgelopen jaar 48,0 miljoen euro tegen 36,1 miljoen euro een jaar eerder, een plus van 33,0 procent. De nettoschuld nam af van 334,9 einde 2022 naar 306,5 miljoen euro eind 2023. De schuldratio kwam daarmee uit op 4,7 tegen 5,8 een jaar voordien. B&S streeft naar een schuldratio van minder dan 3. ING ging vooraf uit van een omzet van 2,31 miljard euro met een EBITDA van 102,8 miljoen euro en een nettoschuld van 357,0 miljoen euro. Dividend De onderneming wil over 2023 een dividend uitkeren van 0,16 euro per aandeel B&S. Dat is 4 cent meer dan de 0,12 euro per aandeel over 2022. Outlook Voor het lopende boekjaar gaat B&S uit van omzetgroei van circa 5 procent. Dat is aan de onderkant van de 5 tot 7 procent groei die B&S voor de periode 2024 tot en met 2026 voorziet. Voor de EBITDA-marge gaat de onderneming uit van 5 tot 6 procent, conform de doelstelling voor de komende drie jaar. Bron: ABM Financial News

