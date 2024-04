Obligatie: Amerikaanse rente loopt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse yield is maandag weer gestegen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met 12 basispunten naar 4,613 procent, het hoogste niveau sinds medio november vorig jaar. De afgelopen zeven dagen steeg de rente vijf keer. De tweejaarsrente steeg met 5 basispunten naar 4,935 procent. De oplopende rentes drukten maandag vooral op de koersvorming van techbeurs Nasdaq, die met 1,8 procent daalde tot 15.885,02 punten. Bron: ABM Financial News

