Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten, vanwege de vrees voor verdere escalatie van de situatie in het Midden-Oosten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,2 procent tot 5.061,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 37.735,11 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 15.885,02 punten.

Wall Street steeg maandag in eerste instantie nadat Israël afgelopen weekend met succes een drone- en raketaanval uit Iran had afgeslagen, waardoor de spanningen in het Midden-Oosten enigszins afnamen. Washington's voornemen om het Israël-Iran-conflict te beteugelen leek de zorgen eveneens in bedwang te houden.

Gedurende het verloop van de sessie verdampten de eerdere winsten echter en kreeg de vrees voor een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten opnieuw de overhand.

Het probleem is volgens marktvolgers dat het conflict tussen Israël en Iran de olieprijs omhoog zou kunnen duwen, wat een inflatieprobleem voor de aandelenmarkt zou opleveren. Dat zou kunnen betekenen dat de Fed, die overweegt de rente dit jaar stabiel te houden of te verlagen, er waarschijnlijk voor zal kiezen om niet te verlagen.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange echter 0,25 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 85,41 dollar.

Volgens analist Tom Essaye van Sevens Report is de geopolitieke ernst van het conflict door de oorlogsdaden van Iran, een OPEC-lid en een grote mondiale olieproducent, naar een hoger niveau getild, waardoor de olieprijs op korte termijn aanzienlijk zou moeten stijgen, terwijl handelaren beoordelen wat de impact van deze ontwikkelingen zal zijn op de dynamiek van vraag en aanbod van olie.

Op macro-economisch vlak werd maandag in de VS bekend dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in maart sterker dan verwacht zijn gestegen. De verkopen namen op maandbasis met 0,7 procent toe, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 4,0 procent.

De index van de Federal Reserve voor de industrie in de regio New York is in maart verbeterd. De index steeg van -20,9 naar -14,3.

De bedrijfsvoorraden in de VS zijn in februari op maandbasis conform de verwachting gestegen met 0,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in april stabiel gebleven. De NAHB-huizenindex bleef staan op 51.

De euro/dollar noteerde op 1,0629. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0655 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0642 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda: Voorbeurs verschijnen woningbouwdata en industriële productiecijfers over maart.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van defensiebedrijven noteerden maandag hoger. Lockheed Martin steeg bijna 1,0 procent. Boeing noteerde voorbeurs nog hoger, maar zag de winst vervliegen en noteerde circa 0,9 procent lager.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen stonden maandag onder druk. Delta Air Lines daalde 0,5 procent, United Airlines verloor circa 2,0 procent en American Airlines noteerde circa 1,8 procent lager.

JPMorgan ging vrijdag hard onderuit. Hoewel de cijfers meevielen, waren beleggers niet blij met de outlook voor de rentebaten. Marktanalisten wezen echter ook op winstnemingen, omdat het aandeel hoog gewaardeerd is. JPMorgan steeg maandag ongeveer 0,3 procent.

Sectorgenoot Citigroup wist vrijdag de verwachtingen ook te verslaan, maar sloot toch lager. Het aandeel verloor maandag circa 2,0 procent.

Goldman Sachs steeg circa 2,8 procent. In het eerste kwartaal bleken de resultaten veel beter dan verwacht, onder meer dankzij herstel bij de investment bankactiviteiten. Hier bedroeg de groei 32 procent.

Later in de week zijn nog Bank of America en Morgan Stanley aan de beurt. Dat aandeel stond vorige week onder druk na berichten dat toezichthouders de bank onderzoeken vanwege het mogelijk schenden van complianceregels.

Ook Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Alcoa en American Express zullen later in de week kwartaalcijfers bekend maken.

Apple daalde circa 1,8 procent. Uit gegevens van onderzoeksbureau International Data Corp blijkt dat Samsung Apple van de troon heeft gestoten als 's werelds grootste leverancier van smartphones.

Tesla daalde ongeveer 5,0 procent, nadat de fabrikant van elektrische voertuigen meldde dat het de prijs van zijn supervised Full Self-Driving softwareabonnement heeft verlaagd van 199 tot 99 dollar per maand. Ook informeerde Tesla enkele toekomstige Cybertruck-eigenaren over vertragingen in de levering vanwege productieproblemen. Verder schreef Electrek dat er een grote reorganisatie bij Tesla aanstaande is, die mogelijk tienduizenden banen zal kosten.

Salesforce is in vergevorderde gesprekken om Informatica over te nemen, meldde de Wall Street Journal. Informatica daalde circa 8,4 procent, terwijl Salesforce bijna 7,0 procent daalde.

Microchip Technology verloor circa 0,4 procent. Het techbedrijf neemt Neuronix AI Labs over, zo werd maandag bekend. Financiële details werden niet vermeld.