Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, na vrijdag te zijn gestegen, omdat beleggers vreesden voor een Iraanse aanval op Israël. Iran viel Israël dit weekend aan, maar een internationale militaire coalitie onder leiding van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hielp het bombardement van drones en raketten te dwarsbomen. De focus in de markt verschuift nu naar Israël en de vraag of het land van plan is om wraak te nemen, stellen analisten. De prijzen voor ruwe olie daalden maandag nadat de Iraanse aanval op Israël weinig schade bleek te hebben aangericht, wat de verwachtingen over een breder conflict deed afnemen. Bovendien zei de Iraanse regering volgend op de aanval geen plannen meer te hebben om Israël zonder verdere provocatie aan te vallen. De focus van handelaren verschuift nu naar Israël en eventuele plannen voor een mogelijke reactie, zei ook grondstoffenstrateeg Ole Hansen van Saxo Bank. Afgelopen weekend heeft de Amerikaanse president Joe Biden naar verluidt aangedrongen op de-escalatie, terwijl Amerikaanse diplomaten er alles aan doen om Israël ervan te overtuigen geen wraak te nemen. "De prijzen voor ruwe olie bevatten al een risicopremie en tenzij de markt te maken krijgt met een echte verstoring van het aanbod, blijft het risico van een opwaartse piek [richting 100 dollar per vat] beperkt", zei Hansen. "Alle ogen zijn nu gericht op Israël en hun reactie, vooral nadat president Biden heeft aangedrongen op terughoudendheid en Iran heeft gezegd dat het niet van plan is de aanvallen voort te zetten. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,25 dollar, ofwel 0,3 procent, lager op 85,41 dollar. Bron: ABM Financial News

