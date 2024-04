AEX blijft steken onder record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs lag maandag een groot deel van de dag op koers voor een nieuw recordslot maar sloot daar toch onder. Zwaargewicht Shell stond onder druk.

Bij een slot van 884,07 punten won de AEX uiteindelijk minder dan 0,1 procent. Daarmee sloot de hoofdindex onder het record van 886,67 punten van 10 april en bleef de index ook ver onder zijn intraday piek van 894,52 punten op 12 april.

Beleggers zochten voor het weekend nog veilige havens als obligaties, goud en dollars op, in afwachting van de vergeldingsactie van Iran op Israël. Die vond afgelopen weekend inderdaad plaats, maar bleef zonder grote schade en vooralsnog ook zonder verdere escalatie tussen beide landen.

"Vooralsnog lijkt deze situatie geen extra impact te hebben op de wereldeconomie", zei Kevin Verstraete van Lynx.

"Mocht de situatie toch escaleren, dan kan de olieprijs aanzienlijk stijgen, wat direct impact zou hebben op de inflatie", aldus de beleggingsspecialist.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen. "Aangezien deze data in nominale termen worden gepresenteerd, zal de inflatie een deel van de stijgingen bepalen", zei ING voorafgaand aan de cijfers.

In maart stegen de detailhandelsverkopen in de VS met 0,7 procent op maandbasis, waar werd gerekend op een plus van 0,3 procent. Het cijfer voor februari werd opwaarts bijgesteld naar een stijging van 0,9 procent.

"Nu banen, inflatie en bedrijvigheid alle verwachtingen overtreffen, is de Federal Reserve niet in de positie om op korte termijn renteverlagingen door te voeren", zei econoom James Knightley van ING. Na de retailcijfers liepen de obligatierentes verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde rond het slot op 4,63 procent en de tweejarige variant op 4,95 procent.

De Empire State index, die de bedrijvigheid in de regio New York weerspiegelt, bleef in april in negatief terrein, maar verbeterde wel, bij een stand van -14,3. In maart noteerde de index op -20,9.

Verder stabiliseerde het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers, terwijl in de eurozone de industriële productie in februari weer steeg, na een daling in de maand ervoor.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0637. De olieprijzen daalden ruim een procent en de goudprijs een half procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI aan de leiding, met een winst van 3,2 procent. ASML steeg licht. Besi leverde wel 0,9 procent in. Adyen won 2,0 procent na een koersdoelverhoging door Citi.

Hekkensluiter Shell verloor 1,5 procent. Het aandeel laat een heel mooi verloop zien, maar daar komt vermoedelijk een einde aan, zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News. Ook binnen een positieve trendfase kan er weleens sprake zijn van een overdreven sentiment, aldus Bakker. "En dat is op dit moment het geval."

De technisch analist waarschuwde voor topvorming "als opmaat voor een niet meer dan gezonde correctieweging".

In de AMX deed InPost goede zaken, met een winst van 1,5 procent. Signify deed het net iets beter en won 1,8 procent. Alfen leverde 12 procent in. Het aandeel zit al langer in een neerwaartse spiraal, maar een directe aanleiding voor het dubbelcijferige koersverlies vandaag leek er niet.

Air France-KLM begon de dag nog positief, maar zakte weg nadat sectorgenoot Lufthansa met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel sloot de dag 2,3 procent lager.

Bij de smallcaps ging NX Filtration 2,2 procent lager. NX Filtration ziet zijn CFO eind juni vertrekken. Verder verlaagden Berenberg en KBC Securities hun koersdoelen voor NX.

Fastned was de enige stijger, terwijl Nedap en ForFarmers onder druk stonden door ex-dividend noteringen.

Ebusco en Kendrion daalden respectievelijk 3,4 en 5,1 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.