Lufthansa geeft winstwaarschuwing

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft maandag een winstwaarschuwing afgegeven vanwege de negatieve impact van recente stakingen. Op voorlopige basis boekte de Duitse luchtvaarder in het eerste kwartaal een aangepast EBIT-verlies van 849 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 273 miljoen euro een jaar eerder. Het verlies was hoger dan verwacht, vanwege de impact van diverse stakingen. De negatieve impact op het resultaat bedroeg circa 350 miljoen euro, zei Lufthansa. De aangepaste vrije kasstroom van Lufthansa bedroeg in het eerste kwartaal 305 miljoen euro. Outlook De groep verwacht dat het operationeel bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal lager zal zijn dan in het voorgaande jaar. Het resultaat zal naar verwachting negatief worden beïnvloed met nog eens circa 100 miljoen euro, vanwege de effecten van de inmiddels beslechte loongeschillen, zei Lufthansa. Bovendien verwacht het concern dat de capaciteitsverhoging in het tweede kwartaal iets lager zal zijn dan oorspronkelijk gepland, onder andere vanwege vertragingen bij de levering van nieuwe vliegtuigen. "Over het algemeen zijn de binnenkomende boekingen in lijn met de oorspronkelijke verwachtingen, vooral voor de zomervakantiemaanden, wat de voorspelling van de groep in de tweede helft van het jaar ondersteunt", aldus Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat het resultaat in de tweede helft van het jaar hoger zal zijn dan in het voorgaande jaar. Voor het hele jaar rekent Lufthansa nu op een EBIT van circa 2,2 miljard euro. Eerder werd nog uitgegaan van een stabiele winstontwikkeling in vergelijking met vorig jaar toen het concern een resultaat boekte van 2,7 miljard euro. De aangepaste vrije kasstroom komt volgens Lufthansa niet langer uit op tenminste 1,5 miljard euro, maar vermoedelijk op tenminste 1,0 miljard euro. Tot slot meldde het bedrijf dat de nog niet voorziene effecten van de recente escalatie van het conflict in het Midden-Oosten en verdere geopolitieke onzekerheden een risico zijn voor de financiële vooruitzichten voor de groep voor het hele jaar. Op 30 april publiceert Lufthansa de definitieve resultaten over het eerste kwartaal. Het aandeel noteerde maandag 2,4 procent lager in Frankfurt. Bron: ABM Financial News

