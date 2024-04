Goldman Sachs presteert beter dan verwacht, koers voorbeurs +3,8%

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs heeft in het eerste kwartaal fors meer omzet en winst gemaakt dan verwacht. Dit bleek maandag voor opening van de handel op Wall Street.

De nettowinst kwam uit op 4,13 miljard dollar en de winst per aandeel op 11,58 dollar, bij een omzet die met 16 procent op jaarbasis steeg tot 14,21 miljard dollar. Dit was fors meer dan de 8,79 dollar winst per aandeel op 12,2 miljard dollar omzet in het eerste kwartaal van 2023.

Analisten rekenden op een winstdaling tot 8,73 dollar per aandeel en een beperkte omzetgroei tot 12,9 miljard dollar.

Het rendement op materieel vermogen was 15,9 procent, binnen de doelstelling van 15 tot 17 procent die de zakenbank zichzelf oplegt.

De divisie Global Banking & Markets was goed voor 9,73 miljard dollar omzet, dankzij een groei van de fee-inkomsten bij Investment Banking met 32 procent, vooral door een toename in fusies en overnames, en in de begeleiding van beursgangen en aandelenemissies.

Ook was er een 10 procent hogere omzet bij de tak die handelt in vastrentende waarden, valuta en grondstoffen (FICC) en eveneens 10 procent meer inkomsten die de handel in aandelen financiert en daarin bemiddelt.

De divisie Asset & Wealth Management was goed voor 3,79 miljard dollar omzet, met een recordniveau voor de managementfees. Hier was de verbetering te danken aan het wegvallen van de negatieve impact van de verkoop van een portefeuille met leningen in 2023.

De voorzieningen voor oninbare leningen liepen op tot 318 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog 171 miljoen dollar aan voorzieningen vrijviel, door bijzondere posten. Deze bijdrage aan de stroppenpot was wel kleiner dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen die 577 miljoen dollar bedroeg.

Goldman Sachs heeft zich vrijwel geheel teruggetrokken uit retailbankieren, en mikt op hogere marges en rendementen in het vermogensbeheerbedrijf.

Goldman Sachs kondigde op 11 april al een dividend aan van 2,75 dollar per aandeel.

Het aandeel Goldman Sachs noteerde maandag 3,6 procent hoger in de handel voorbeurs, nadat het vrijdag nog 2,0 procent lager sloot, toen de cijfers van JPMorgan en Citigroup voor een negatief sentiment zorgden.