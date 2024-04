Video: correctie in aandeel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Shell laat een heel mooi verloop zien, maar daar komt vermoedelijk een einde aan. Dit zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas. Klik hier voor: correctie in aandeel Shell "Een prachtige ontwikkeling […] met een proces van hogere toppen en hogere bodems", zo omschreef Bakker de grafiek van Shell. Maar ook binnen een positieve trendfase kan er weleens sprake zijn van een overdreven sentiment, waarschuwde Bakker. "En dat is op dit moment het geval." De technisch analist waarschuwt voor topvorming "als opmaat voor een niet meer dan gezonde correctieweging". "Kortom, een rondje winstnemingen in afwachting van nieuwe koopkansen." Ook in de olieprijs ziet Bakker topvorming. Toch sluit Bakker niet uit dat we binnen een paar maanden of mogelijk zelfs weken de 100 dollar weer gaan opzoeken. Bron: ABM Financial News

