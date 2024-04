Heijmans tekent raamcontract met Gasunie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans tekent maandag samen met vijf partners een raamcontract met Gasunie voor het onderhoud en beheer van het aardgasleidingennetwerk en de aanleg van nieuwe leidingen voor waterstof, groen gas en CO2. Dat maakte het bouwbedrijf maandag voorbeurs bekend. De overeenkomst met de zes partijen betreft maximaal 4 miljard euro aan investeringen gedurende een periode van tien jaar. Het gaat om een raamovereenkomst en daarom kan Heijmans nog niet zeggen welke omzet het zal realiseren. Heijmans, dat al eerder soortgelijke samenwerkingen aanging met TenneT op het gebied van hoogspanning en Vitens op het gebied van water, wil een voortrekkersrol spelen in de duurzame transitie. "Nederland loopt vast op grote maatschappelijke vraagstukken. Deze complexe uitdagingen vragen om regie en verbinding", aldus directievoorzitter Bart Smolders van Heijmans Infra. Bron: ABM Financial News

