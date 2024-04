NX Filtration ziet CFO vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration moet op zoek naar een nieuwe CFO, nu Marc Luttikhuis per 30 juni vertrekt. Dit bleek maandag uit een persbericht van de waterzuiveraar uit Enschede. NX en Luttikhuis zouden samen hebben besloten dat die laatste zijn carrière elders zal voortzetten. Luttikhuis was twee jaar CFO bij NX. "We kijken er naar uit om spoedig zijn opvolger aan te kondigen, die de volgende fasen van het groeitraject van NX Filtration vorm zal geven", zei Carolina Wielinga, voorzitter van de raad van commissarissen van NX in een toelichting. Bron: ABM Financial News

