Econoom: olieprijzen verder omhoog na aanval Iran

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De olie- en gasprijzen zullen de komende dagen verder stijgen. Dit verwacht energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken. De econoom wees op de aanval dit weekend van Iran op Israël. "Let op: dit is nog steeds op basis van risico's dat de transportroutes geraakt kunnen gaan worden. Dit is nog niet het geval”, aldus Van Cleef. Kortom, niet een daadwerkelijk tekort aan olie, maar het risico dat dit gaat gebeuren, is volgens de energie-econoom de belangrijkste drijfveer voor de olieprijs. Begin januari waarschuwde Van Cleef al voor een eventuele betrokkenheid van Iran. Vooral de Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de energiesector en als het conflict zich hierheen verplaatst, dan moesten beleggers er volgens Van Cleef op rekenen dat de risicopremie flink zou gaan stijgen, zei de energie-econoom begin dit jaar voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor de video met Van Cleef uit januari 2024: Iran kan olieprijs fors laten stijgen Bron: ABM Financial News

