AEX begint voorzichtig optimistisch aan cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week licht gestegen. Met een slotstand op vrijdag van 883,45 punten steeg de index op weekbasis 0,3 procent. Vorige week sloot de AEX op 880,63 punten. Dat was toen een bescheiden verlies van 0,1 procent.

De hoofdindex op het Damrak kruipt richting de 900 punten. Afgelopen week werd bijna 895 punten gehaald. Mogelijk wegen de winstverwachtingen voor het kwartaalcijferseizoen toch zwaarder dan de rentebewegingen, volgens investment manager Simon Wiersma van ING.

De obligatierentes liepen afgelopen week flink op in de Verenigde Staten, na teleurstellende inflatiecijfers. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in maart harder dan verwacht, met 3,5 procent op jaarbasis. In februari kwam de inflatie nog uit op 3,2 procent en economen rekenden vooraf op een stijging naar 3,4 procent.

De kerninflatie, die is gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg 3,8 procent op jaarbasis, gelijk aan een maand eerder. Er werd door economen gerekend op een lichte afname tot 3,7 procent.

"De prijsontwikkeling van dienstverlening, zoals kappers bijvoorbeeld, exclusief huisvesting, steeg in maart van 3,9 naar 4,8 procent, een indicatie dat de loonstijging hier doorwerkt. "De inflatie voor huisvesting zelf kwam uit op een stabiele 5,7 procent, waarmee dit laatste stuk inflatie zijn stugheid bevestigt", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank in een reactie tegen ABM Financial News.

De komende twee inflatierapporten moeten volgens Rabobank wel heel positief zijn, wil de Fed hier nog doorheen kijken. "We verwachten nu niet meer een renteverlaging in juni, maar pas in september. Hierdoor hebben we onze verwachtingen voor dit jaar ook teruggeschroefd van drie renteverlagingen, naar twee."

De Amerikaanse producentenprijzen waren afgelopen donderdag juist een meevaller. De fabrieksprijzen stegen met 0,2 procent op maandbasis in maart, net als de kernprijzen. Dat was conform de verwachting en beduidend lager dan in februari.

Volgens Wiersma moeten aandelenbeleggers zich niet te veel zorgen maken. "Zolang de huidige inflatie vraag-gedreven is, in tegenstelling tot de aanbod-gedreven inflatie in 2021 en 2022, en de economie goed blijft draaien, hoeft dat voor aandelen helemaal niet slecht uit te pakken."

De stijging van de obligatierentes in de afgelopen weken, vindt de expert van ING overdreven en "een kleine correctie zou op zijn plaats zijn."

Die kwam vrijdag ook met een daling van 8 basispunten voor de Amerikaanse tienjaarsrente, op 4,513 procent. Op weekbasis steeg de tienjaarsrente wel met 11 basispunten. De tweejarige variant steeg na de inflatiecijfers tot 4,97 procent, maar zakte vrijdag terug tot 4,89 procent.

Marktkenners wezen erop dat beleggers de veilige havens opzochten vanwege de dreigende escalatie in het Midden-Oosten. Daardoor waren obligaties in trek en daalden de rentes.

ECB op koers voor renteverlaging in juni

De Europese Centrale Bank maakte afgelopen week zijn rentebesluit bekend, conform de verwachtingen zonder wijzigingen. Wel opende de centrale bank volgens ING "officieel" de deur naar een renteverlaging in juni. ING rekent op maximaal 75 basispunten aan renteverlagingen dit jaar.

Volgens voorzitter Christine Lagarde waren er tijdens de vergadering over het rentebesluit zelfs "enkele bestuurders" die nu al voldoende vertrouwen hebben in een renteverlaging.

Maar, zo benadrukte zij, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter.

Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject en is men niet afhankelijk van wat de Fed de komende maanden gaat doen.

Volgens Deutsche Bank is het de vraag of er na een eventuele verlaging door de ECB in juni, in juli opnieuw een verlaging volgt, gezien de voortdurende voorzichtigheid van de centrale bank ten aanzien van de binnenlandse inflatie.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0644 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent lager. Het muntpaar stond na het rentebesluit van de ECB al onder druk, hoewel de centrale bank zelf geen mandaat heeft om de euro in het zadel te houden als ze eerder de rente verlagen dan de Fed.

De Griekse bestuurder bij de ECB, Yannis Stournaras, zei vrijdag tegen persbureau Bloomberg dat het "nu het moment is om als ECB af te wijken van de Fed. De bestuurder herhaalde zijn verwachting dat de ECB dit jaar de rente vier keer verlaagt", citeerde marktanalist Stefan Koopman van Rabobank de uitspraken van Stournaras.

Cijferseizoen trapt af

JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo gaven afgelopen week het startschot voor het cijferseizoen. JPMorgan wist de verwachtingen te verslaan, net als Citigroup en Wells Fargo. Citigroup kondigde bovendien een reorganisatie aan, waarbij 7.000 banen verloren gaan. Verder ging JPMorgan onderuit door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar.

Komende week openen onder meer Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson en Netflix de boeken.

Een vat WTI-olie kostte vrijdag 86 dollar en daalde daarmee licht op weekbasis. Beleggers kijken momenteel vooral naar de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, waar een Iraanse vergeldingsactie op Israël dreigt na de recente aanslag op de Iraanse ambassade in Syrië.

OPEC handhaafde afgelopen week zijn verwachting voor de groei van de vraag naar olie voor dit en volgend jaar. Het Internationaal Energieagentschap stelde zijn verwachting juist neerwaarts bij.

Stijgers en dalers

Binnen de AEX ging Shell afgelopen week aan de leiding, met een winst van 6,2 procent.

Philips steeg 2,6 procent op weekbasis. De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. "Nu deze overeenkomst is goedgekeurd […] hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei CEO Roy Jakobs.

Chippers konden beperkt profiteren van sterke omzetcijfers van TSMC. ASML steeg afgelopen week licht en Besi was zelfs hekkensluiter, met een verlies op weekbasis van 5,4 procent. ASMI steeg wel 1,1 procent. Citi verhoogde afgelopen week het koersdoel voor ASMI en ASML. UBS verhoogde ook het koersdoel voor ASML. Besi was met een koersverlies van 5,4 procent de grootste daler op weekbasis in de AEX. Adyen verloor 4,4 procent.

ING daalde 4,2 procent op weekbasis, nadat Goldman Sachs het aandeel van de kooplijst haalde. Ook ABN AMRO verloor zijn koopaanbeveling bij de Amerikaanse bank. Wel verhoogde Goldman de koersdoelen voor beide banken. ABN AMRO verloor afgelopen week 3,2 procent.

Onder de hoofdaandelen verloor Ahold Delhaize 3,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging bij BNP Paribas, van Neutraal naar Underperform. Jefferies verhoogde het koersdoel licht, met een onveranderd Houden advies.

Exor verloor licht terrein op weekbasis na cijfers, die volgens analisten overigens goed waren. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Exor van 103 naar 120 euro. De waardestijging van 33 procent naar 162,36 euro per aandeel was zo'n 5 procent meer dan de 154,60 waar Degroof op rekende. Dat was vooral te danken aan de belangen van Exor in Stellantis en Ferrari.

Fagron was afgelopen week een van de uitblinkers in de AMX met een koerswinst van 3,3 procent na het openen van de boeken. Fagron boekte in het eerste kwartaal een recordomzet van 209 miljoen euro, een paar miljoen euro meer dan analisten hadden voorzien. De magistrale bereider mikt voor 2024 nog altijd op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

AMG ging aan kop in de Midkap met een koerswinst van 6,4 procent op weekbasis en InPost steeg 6,2 procent. Hekkensluiter Alfen verloor op weekbasis juist meer dan 6 procent, nadat de nominatie van de nieuwe CFO een dag voor de jaarvergadering werd ingetrokken. Opnieuw slecht nieuws voor Alfen, concludeerden analisten.

Just Eat Takeaway won op weekbasis 1,0 procent. De groei in de markt voor maaltijdbezorgers oogt solide, met ruim tien procent in 2024, maar een consolidatieslag kan dit jaar weleens het echte verhaal worden, zo schreven analisten van Barclays afgelopen week in een rapport. Ze zien "gezonde" groei en dat zal zich ook vertalen in hogere marges. UBS wees verder op de positieve ontwikkelingen rond de fees voor Grubhub in New York.

Nedap steeg afgelopen week 0,6 procent in de AScX na cijfers over het eerste kwartaal. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 6 procent op jaarbasis, maar Nedap verwacht in heel 2024 een verdere omzetgroei te realiseren, met name in de tweede jaarhelft.

Kendrion steeg op weekbasis 4,0 procent, nadat bekend werd dat het bedrijf de meeste van zijn automotive-activiteiten verkoopt. Analisten reageerden positief en CEO Joep van Beurden meent dat de desinvestering de waardering ten goede zal komen.

Verder won koploper Avantium bijna 15 procent, onder meer na een koopaanbeveling van beursgoeroe Geert Schaaij van Beursgenoten, terwijl NX Filtration ruim 16 procent daalde.

Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg op weekbasis bijna 23 procent en profiteerde zo van een koopadvies van Stifel.